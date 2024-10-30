Россиян лишат еще одной возможности получить недорогой кредит

Речь идет не о классическом автокредитовании, а о выдаче потребкредита под залог автомобиля — на фоне высоких ставок число таких займов с начала года существенно увеличилось. В основном это заемщики, у которых предельная долговая нагрузка намного выше разрешенных 50 процентов.
«Человек порой приходит за новым кредитом, когда он большую часть своего ежемесячного дохода (порядка 60−80 процентов) уже отдает банку», — пояснил эксперт.
В этом случае риск потери кредитоспособности с учетом нынешнего уровня инфляции довольно велик, что увеличивает кредитные риски банков. Ограничения предполагают введение повышенных надбавок к коэффициентам риска. Они должны побудить банки не гнаться за прибылью, раздавая деньги уже закредитованным заемщикам, пусть даже под залог авто, заключил Сироткин.