Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет

Так, за восемь месяцев текущего года ЕС экспортировал в Россию 125,7 тысячи тонн вина, что на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом объем импорта является минимальным с 2004 года — тогда за январь-август российские компании ввезли лишь 87 тысяч тонн европейского вина.
Главным поставщиком вина в этом году была Италия: ее доля в российском импорте выросла вдвое, до 39%. Объем ввоза итальянского алкоголя за январь-август текущего года увеличился в 1,6 раза, до 49 тысяч тонн.
А вот прошлогодние лидеры Литва и Латвия, наоборот, сократили продажи в 2,7 раза и 4,3 раза соответственно. За восемь месяцев в Россию ввезено лишь 18 тысяч тонн вина из Литвы и 14 тысяч тонн из Латвии.
В топ-5 основных поставщиков вина на российский рынок входят Польша, чей экспорт вырос в 1,7 раза — до 13 тысяч тонн, а также Португалия, чьи продажи подскочили в 2,8 раза — до 10,5 тысячи тонн.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.