Реальный капитал премиум-клиентов банков упал на 22% за 8 лет

Как отмечают авторы исследования, госбанки привлекают клиентов надежность, а частные — более выгодными предложениями. Но если до июля 2024 года частные банки предлагали более высокие ставки по депозитам, и разница между ставками двух категорий кредитных организаций доходила до 25%, то затем ситуация изменилась. В октябре 2024 года ставки в госбанках были на 5% выше, чем в частных банках. «Период высокой ключевой ставки кардинально меняет рынок. Если раньше государственные банки предлагали ставки по сберегательным продуктам ниже среднерыночного значения, и это воспринималось премиальными клиентами как объективная плата за надежность, то с июля 2024 года мы видим, как государственные банки вступили в отрытую битву за ставку, предлагая не только сопоставимые, но и в каких-то случаях лучшие, чем у частных банков, условия», — говорит проектный директор направления Wealth management во Frank RG Любовь Прокопова.