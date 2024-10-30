Реальный капитал премиум-клиентов банков упал на 22% за 8 лет

В 2024 году средний размер капитала премиальных клиентов российских банков составил 3,1 млн рублей. По сравнению с 2016 годом номинальный показатель вырос на 24%. Однако с учетом инфляции реальный размер капитала сократился на 22%: с 2,5 млн руб. в 2016 году до 2 млн руб. в текущем году (но в ценах 2016 года), показало исследование аналитической компании Frank RG «Premium Banking в России 2024», поступившее в РБК.
Аналитики Frank RG изучили 18 премиальных программ 14 банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанка, Промсвязьбанка, МКБ, РСХБ, «Уралсиба» и других. Исследованы три клиентских сегментах: с капиталом от 1 до 3 млн руб., от 3 до 10 млн руб. и от 10 млн руб. Показатели за 2024 год приведены по итогам первого полугодия.
Согласно исследованию Frank RG, и реальный, и номинальный средний размер капитала, приходящийся на одного премиального клиента, рос до 2020 года — тогда номинальный размер достиг пиковых 3,3 млн руб. После этого показатель снижался на протяжении двух лет: к 2022 году он составил 2,8 млн руб., но затем снова перешел к росту.
При этом инфляция за десять лет (с 2014 по 2024 год) составила 98,6%. Это также отразилось на среднем размере порога входа в премиальный банкинг: текущие пороги ниже целевых почти в два раза. В 2024 году средний размер капитала, который устанавливают банки для категории премиальных клиентов, составляет 2,4 млн руб. вместо возможных 4,4 млн руб. (такой показатель был бы возможен, если бы порог рос на уровне инфляции). Это близко к значениям десятилетней давности — в 2014 году средний порог был установлен на уровне 2,2 млн руб.
Всего в 2024 году премиальными клиентами банков являются 5,6 млн человек с общим капиталом 17,5 трлн руб. Из них более 50% имеют капитал менее 1 млн руб., у 24% клиентов капитал составляет от 1 до 3 млн руб., еще у 20% — 3−10 млн руб., и всего у 6% премиальных клиентов показатель превышает 10 млн руб.
За прошедший год, с середины 2023 года по середину 2024 года, объем общего капитала в премиальном банкинге вырос на 32%, а число премиальных клиентов — на 7,7%. За восемь лет эти показатели увеличились на 230% и 167% соответственно.
Основную долю на рынке premium banking составляют государственные банки, но в более состоятельных сегментах выше доля частных банков. Так, в сегменте с капиталом 1−3 млн руб. доля госбанков составляет 87%, частных банков — 13%. При этом в сегментах 3−10 млн руб. и более 10 млн руб. доля частных банков составляет 23% и 22% соответственно.
Как отмечают авторы исследования, госбанки привлекают клиентов надежность, а частные — более выгодными предложениями. Но если до июля 2024 года частные банки предлагали более высокие ставки по депозитам, и разница между ставками двух категорий кредитных организаций доходила до 25%, то затем ситуация изменилась. В октябре 2024 года ставки в госбанках были на 5% выше, чем в частных банках. «Период высокой ключевой ставки кардинально меняет рынок. Если раньше государственные банки предлагали ставки по сберегательным продуктам ниже среднерыночного значения, и это воспринималось премиальными клиентами как объективная плата за надежность, то с июля 2024 года мы видим, как государственные банки вступили в отрытую битву за ставку, предлагая не только сопоставимые, но и в каких-то случаях лучшие, чем у частных банков, условия», — говорит проектный директор направления Wealth management во Frank RG Любовь Прокопова.