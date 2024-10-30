Процентное отношение: доходы от вкладов свыше 210 тыс. подпадут под налог

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024-го подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей, выяснили «Известия». Заплатить его нужно будет до 1 декабря 2025-го. Порог повысился из-за увеличения ключевой до 21%. Больше показатель в этом году меняться не будет, так как учитывается максимальная ставка за год до 1 декабря. Чтобы получить такой доход от сбережений, на депозите в сумме должно лежать более 1,1 млн рублей, однако цифра индивидуальна для каждого и разнится в зависимости от условий банков. В следующем году Минфин рассчитывает собрать 251,5 млрд рублей с этого налога. Двукратный рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и увеличением сбережений россиян.