Процентное отношение: доходы от вкладов свыше 210 тыс. подпадут под налог

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024-го подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей, выяснили «Известия». Заплатить его нужно будет до 1 декабря 2025-го. Порог повысился из-за увеличения ключевой до 21%. Больше показатель в этом году меняться не будет, так как учитывается максимальная ставка за год до 1 декабря. Чтобы получить такой доход от сбережений, на депозите в сумме должно лежать более 1,1 млн рублей, однако цифра индивидуальна для каждого и разнится в зависимости от условий банков. В следующем году Минфин рассчитывает собрать 251,5 млрд рублей с этого налога. Двукратный рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и увеличением сбережений россиян.
Как рассчитывается налог с доходов по вкладам
ЦБ на заседании, прошедшем 25 октября, повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21%. Из-за этого изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Она рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Плановое заседание Банка России пройдет 20 декабря. Таким образом, налогооблагаемая база в этом году уже не изменится.
Это может произойти только в случае, если до декабря состоится срочное внеочередное заседание ЦБ, сказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Однако такой сценарий маловероятен.
— Если же на 1 декабря 2024 года Банк России установит ставку свыше 21%, то необлагаемый процентный доход вырастет в соответствии с ней, — подтвердили в ФНС.
Если внеочередных изменений не будет, то доход, с которого не нужно платить налог по итогам 2024-го, составит 210 тыс. рублей. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы более 5 млн рублей — 15%). Внести платеж необходимо до 1 декабря 2025-го. ФНС самостоятельно рассчитает размер налога и оповестит тех, кто должен его оплатить.
При этом до 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на вклады по итогам 2023-го. Тогда необлагаемая база была 150 тыс. рублей. «Известия» направили запрос в ФНС.
Сколько денег должно быть на вкладе, чтобы заплатить налог по итогам 2024 года
Рассчитать минимальную сумму вклада для подпадающих под налогообложение сложно, поскольку она индивидуальна и зависит от того, когда люди открывали депозит и под какие проценты, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Также важно, что для исчисления этого налога учитываются все сберегательные продукты в разных банках — и накопительные счета (проценты по ним обычно меньше), и депозиты.
В целом среднюю эффективную ставку в 2024 году можно оценить в 10−15% годовых в зависимости от срока депозита, отметил руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин.
Сбор не придется платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 млн рублей, в свою очередь отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Эксперты привели пример расчета. Допустим, сумма средств у россиянина на вкладах в этом году составила 1,5 млн рублей, а лежали они в среднем под 15%. Тогда доход составит 225 тыс. Из него нужно вычесть необлагаемую налогом базу — 210 тыс., тогда выйдет 15 тыс. Заплатить налог (13% или 15%) нужно будет именно с этой суммы.
Может быть и ситуация, когда человек положил крупную сумму на годовой вклад в 2024-м, однако проценты по нему начислят лишь в следующем году. Тогда по итогам 2024-го клиент в целом не должен будет ничего платить в казну.
Сколько россиян попадут под налог
Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего россиянина (30%).
Средний размер вкладов на 1 июля 2024 года составил лишь 338 тыс. рублей, напомнил Игорь Додонов из «Финама». Впрочем, эта цифра учитывает средства в одной кредитной организации, а для расчета налога суммируются сбережения в разных банках. Тем не менее, исходя из этих данных, плательщиков налога на вклады будет относительно немного, считает эксперт.
Всего около 1,5−2 млн граждан будут должны уплатить сбор по доходам от депозитов, оценил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. И большинству из них, скорее всего, начислят относительно небольшую сумму.
Сколько налог на доходы от вкладов принесет в бюджет
В следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам составят 251,5 млрд рублей (тогда в казну как раз будут поступать средства от доходов по вкладам по итогам 2024 года), следует из проекта финплана на трехлетку. Это вдвое больше, чем рассчитывают собрать в 2024-м.
В 2026 году, по прогнозу, от налога с процентов по вкладам должны собрать 262 млрд, в 2027-м — 173 млрд рублей.
Власти в своих расчетах, вероятно, ожидают дальнейшего существенного перетока денег граждан (с фондового рынка и из сбережений в наличной форме) на вклады благодаря высоким ставкам, отметил Игорь Додонов из «Финама».
Банки начали их поднимать вместе с ужесточением денежно-кредитной политики. Согласно маркетплейсу «Выбери.ру», максимальная ставка, по состоянию на 29 октября, составляет 27%. Впрочем, в основном такие выгодные условия — маркетинговые, и, чтобы их получить, нужно выполнить условия банка.
Более реалистичную статистику приводит ЦБ. По его данным, на 1 октября средняя максимальная ставка была 19,7%.
На фоне выгодных условий россияне действительно стали больше сберегать. Как писали ранее «Известия», число граждан с существенным объемом накоплений (превышающим трехмесячный доход респондента) за последние четыре года выросло с 20 до 27%. Во многом это связано с увеличением зарплат.
На 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках составили 50,4 трлн рублей.