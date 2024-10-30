«Почта» предложила ограничить доступ к рынку трансграничной торговли

Сегмент трансграничной торговли по итогам 2023 года вырос на 11,3%, до 197 млрд руб., но его доля в общем объеме рынка e-commerce снизилась с 4 до 3%, оценивали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбер». Для сравнения: в 2018 году доля трансграничной электронной торговли составляла 30% (504 млрд руб.), указывает «Почта» в письме. Объемы международных почтовых отправлений с импортными товарами у самой компании падают: с 311,3 млн штук в 2018 году до 88,6 млн штук в 2023-м. В первом полугодии этого года их количество составило 31,7 млн штук. Доля на рынке логистики для трансграничной электронной торговли сократилась с 99% в 2018 году до 50% в 2024-м и продолжает снижаться из-за «неравных регуляторных условий».