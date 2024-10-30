«Почта» предложила ограничить доступ к рынку трансграничной торговли

«Почта России» предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, к которому приложены предложения «Почты», подписанные замгендиректора этой компании Аланом Козоновым (копия есть у РБК).
Из обращения следует, что эти предложения в конце сентября обсуждались на стратегической сессии правительства по развитию «Почты России» до 2030 года и что присутствовавший на ней премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос сохранения и повышения доли «Почты» на рынке трансграничной электронной торговли.
В августе этого года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые вводят новое регулирование для товаров, реализуемых физлицами из-за границы через интернет. Должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, осуществляющие таможенное декларирование подобных товаров. ЕАЭС ввел свои критерии для включения организаций в этот реестр, но оставил возможность странам-участницам дополнить список критериями, которые будут действовать на национальном уровне. Изменения должны вступить в силу после того, как все страны — участницы ЕАЭС их ратифицируют.
Из письма следует, что «Почта России» предлагает включать в реестр операторов, которые соответствуют следующим критериям:
есть в собственности, аренде или управлении на всей территории страны помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров;
есть информсистема для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных получателя;
на лицевом счете есть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее €3 млн;
уставный капитал составляет не менее 100 млн руб. и другие критерии.
Представители правительства и Минэкономразвития перенаправили вопросы РБК в Минцифры. РБК направил запрос в Минцифры. В «Почте России» отказались от комментариев. Но обсуждение подобной инициативы РБК подтвердили несколько источников на рынке e-commerce.
Почему возникла идея
Сегмент трансграничной торговли по итогам 2023 года вырос на 11,3%, до 197 млрд руб., но его доля в общем объеме рынка e-commerce снизилась с 4 до 3%, оценивали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбер». Для сравнения: в 2018 году доля трансграничной электронной торговли составляла 30% (504 млрд руб.), указывает «Почта» в письме. Объемы международных почтовых отправлений с импортными товарами у самой компании падают: с 311,3 млн штук в 2018 году до 88,6 млн штук в 2023-м. В первом полугодии этого года их количество составило 31,7 млн штук. Доля на рынке логистики для трансграничной электронной торговли сократилась с 99% в 2018 году до 50% в 2024-м и продолжает снижаться из-за «неравных регуляторных условий».
В письме «Почта» подчеркивает «необходимость комплексного выравнивания условий для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами». Компания указывает на разницу возлагаемых на нее обязанностей в сравнении с маркетплейсами и экспресс-перевозчиками. Например, при приеме, перевозке и выдачи заказов «Почта» обязана пользоваться только почтовой документацией и объектами почтовой связи, а также соблюдать тайну связи, в то время как другие игроки могут выдавать товары в пунктах выдачи заказов или курьерами любому физлицу, которое предъявит QR-код. Среди клиентов маркетплейсов распространена практика направлять в мессенджерах скриншоты QR-кодов для получения товаров родственниками и друзьями, что значительно удобнее, чем лично приходить в отделение почтовой связи для идентификации или просить забрать товар уполномоченного представителя.
Какие еще были предложения у «Почты»
Один из собеседников РБК на рынке e-commerce напомнил, что в прошлом году «Почта России» пыталась пролоббировать введение ежеквартального инфраструктурного платежа с маркетплейсов для решения своих финансовых проблем, но премьер-министр не поддержал эту идею. 16 октября о положении «Почты» высказался глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, компания проигрывает конкуренцию маркетплейсам из-за жесткого госрегулирования. Он напомнил, что «Почта России» вынуждена нести социальные функции и не имеет права привлекать самозанятых, и указал на необходимость освободить «Почту России» от «навешанных на нее гирь».
Как инициатива повлияет на рынок
Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что, если будет принято решение обнулить лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа (российские власти обсуждают такой вариант, но вопрос должен решаться на уровне ЕАЭС; сейчас лимит товаров составляет €200), встанет вопрос обеспечения уплаты таможенных пошлин. «Данная инициатива (предложения “Почты России”. — РБК) является одним из возможных вариантов решения этого вопроса, но пока нет полностью проработанной версии, говорить о каких-либо изменениях на рынке невозможно и отрасль еще не сформировала свою позицию по данному вопросу», — сказал Соколов.
Несколько участников рынка трансграничной электронной торговли указали, что инициатива может значительно снизить конкуренцию и даже принести «Почте России» статус монополиста, что, в свою очередь, негативно отразится на ценах и качестве услуг, поскольку не все игроки будут соответствовать предлагаемым критериям. В частности, требованиям о подключении к СМЭВ и присутствии на всей территории страны, указал один из собеседников РБК.
По словам президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, «Почта» предложила установить размер обеспечения исполнения обязанностей оператора электронной торговли в шесть раз выше, чем было в решении совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 24 сентября (на уровне €3 млн против не менее чем €500 тыс.). «Это (€3 млн. — РБК) достаточно существенное обеспечение, которое, по сути, будет заморожено на счету оператора и отсечет от участия в реестре значительную часть компаний не только среднего, но и крупного бизнеса», — обращает внимание Митюков.
Предложенный критерий по размеру уставного капитала для оператора электронной торговли на уровне 100 млн руб. в ассоциации также считают избыточным. «C учетом предлагаемых требований даже крупным компаниям придется увеличить уставный капитал в 8−10 раз (сейчас он в среднем составляет 10 млн руб.). Для средних и мелких игроков предлагаемые требования по обеспечению будут непроходными», — указал Митюков.
По его мнению, повышение доли «Почты» на рынке трансграничной электронной торговли «логично реализовать за счет оптимизации собственной бизнес-модели», а не ужесточения требований для входа компаний в реестр операторов.
Инициатива противоречит антимонопольному законодательству, считают в Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД). Там указали, что сейчас доставка заказов из интернет-магазинов распределена примерно поровну (по 70 млн отправлений в год) между «Почтой России» и экспресс-перевозчиками (12 компаний, включенных в реестр ФТС). Предполагалось, что после вступления в силу изменений в Таможенный кодекс все эти организации наряду с «Почтой России» получат статус оператора электронной торговли, указали в АТЭД. «Важно сохранить этот паритет, в связи с чем ассоциация выражает обеспокоенность по поводу инициативы о наделении “Почты России” функцией единственного оператора электронной торговли на территории России», — говорится в письме АТЭД, направленном в понедельник, 28 октября, в профильные министерства и ведомства (копия письма есть у РБК, в АТЭД подтвердили ее подлинность).
В ассоциации считают, что это может привести к «негативным последствиям как для сегмента в целом, так и для большого количества компаний малого и среднего бизнеса, “которые годами обеспечивали российских потребителей качественным сервисом и ассортиментом товаров, инвестируя в совершенствование технологий, программное обеспечение, предоставляя тысячи рабочих мест, увеличивая налоговые поступления и обеспечивая прозрачность цепочек поставки”. В АТЭД опасаются, что ограничение выбора поставщика услуг трансграничной доставки для потребителя негативно отразится на качестве услуг, в частности на доступности и скорости доставки, что приведет к задержкам поступлений в бюджет сумм таможенных пошлин и налогов.
Представитель Wildberries сообщил, что им известно о проработке инициативы. «Возможность приобрести товары в других странах позволяет покупателям сохранить доступ к привычному для них ассортименту. Поэтому статус оператора электронной торговли будет необходим не только компаниям, осуществляющим почтовые перевозки, но и цифровым платформам, которые ввозят товар для передачи покупателю — физическому лицу. Полагаем, что в случае установки избыточных требований существует риск исчезновения с онлайн-витрины иностранных товаров, которые пользуются популярностью у покупателей в России», — заключили в компании.
GR-директор CDEK.Shopping Полина Щербинина говорит, что озвученные требования могут привести к монополизации операторов трансграничной торговли. «Мы думаем, что сейчас большинство игроков на рынке полноценно не готовы к выполнению этих обязательств, так как они предполагают высокий объем финансового обеспечения и технологии для безопасного хранения и передачи чувствительных данных клиентов. Монополизация логистических услуг в сфере электронной торговли может не только ограничить выбор потребителей, но и повлиять на качество и стоимость предоставляемых услуг», — указала она. Щербинина считает, что один оператор не сможет обеспечить клиентам высокую скорость доставки и наиболее выгодные тарифы, а само по себе переключение всех объемов трансграничных отправлений электронной торговли на одного оператора потребует большого времени для перестройки процессов.
В Ozon, «Яндекс Маркете» и AliExpress отказались от комментариев.