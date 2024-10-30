Наши сети притащили: торговля заняла второе место по числу кибератак в РФ

Ритейл занял второе место по числу кибератак в России — на его долю пришлось 14% таких нападений, рассказали «Известиям» в компаниях по кибербезопасности. Серьезной угрозой являются DDoS-атаки и фишинг, в результате которых утекают персональные данные граждан. Участники рынка видят проблему в том, что бизнес интернет-торговли растет быстрее обновления ее IT-инфраструктуры: серверы зачастую работают на низкой скорости, что приводит к потере стабильности в пиковые нагрузки и создает бреши для проникновения киберпреступников. Депутаты Госдумы уже работают над законопроектом об оборотных штрафах для компаний за утечки личной информации покупателей — его планируют принять до конца года.