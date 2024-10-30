Минпромторг выступил с предложением начать эксперимент по маркировке сладостей

С 1 сентября маркировка стала обязательной для фермерских хозяйств и кооперативов. Производители должны были зарегистрироваться в системе маркировки, маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота. Эксперты сходятся в том, что это поможет фермерам избавиться от недобросовестных конкурентов, а покупателям — не ошибиться в выборе.