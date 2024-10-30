Минпромторг выступил с предложением начать эксперимент по маркировке сладостей

«Участники эксперимента будут иметь возможность протестировать все необходимые процессы маркировки кондитерских изделий и выработать оптимальные технические решения с учетом накопленного компаниями-интеграторами и ООО “Оператор-ЦРПТ” опыта внедрения системы маркировки в иных товарных группах», — говорится в проекте постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, эксперимент коснется шоколада, конфет, зефира, пастилы, печенья, желе, мармелада, жевательной резинки и др.
В России маркируются 24 группы товаров, проходят 14 экспериментов. В настоящее время маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны.
С 1 сентября маркировка стала обязательной для фермерских хозяйств и кооперативов. Производители должны были зарегистрироваться в системе маркировки, маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота. Эксперты сходятся в том, что это поможет фермерам избавиться от недобросовестных конкурентов, а покупателям — не ошибиться в выборе.
До этого, 28 августа, сообщалось, что общественники выступили за введение в России маркировки чая после случаев выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов направил соответствующие предложения в адрес главы правительства Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Минпромторг.