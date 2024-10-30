Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале — ред.)», — сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.
Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год — 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5−4% в этом году и на 0,5−1,5% в следующем.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре.
Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей.
«Основной посыл, который мы всегда даем, — важна своевременность решений (по ключевой ставке — ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики», — считает, в свою очередь, Решетников.