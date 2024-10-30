Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре.