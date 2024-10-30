Le Monde увидела в санкциях против российской нефти угрозу экономике мира

С начала российской военной операции на Украине США и страны ЕС ввели против Москвы десятки пакетов санкций, в том числе против крупнейших нефте- и газодобывающих компаний. В декабре 2022 года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) также установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Таким образом, западные компании не могут оказывать услуги по транспортировке и страхованию нефти, продающейся дороже этого уровня.