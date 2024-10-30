Le Monde увидела в санкциях против российской нефти угрозу экономике мира

Западные санкции на российскую нефть с каждым днем теряют свою эффективность, а их усиление способно подорвать мировую экономику, пишет французская газета Le Monde.
ЕС ввел 14 санкционных пакетов против России и установил потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. И хотя некоторые аналитики говорят, что санкции начнут бить по доходам России в долгосрочной перспективе, Le Monde отмечает, что в реальности их воздействие санкций снижается с каждым днем.
Также газета пишет, что мировая экономика сегодня сильно зависит от нефти, одним из основных производителей которой является Россия. Перебои в поставках, которые могли бы быть вызваны усилением антироссийских ограничительных мер, привели бы к резкому росту цен, что в свою очередь спровоцировало бы увеличение стоимости удобрений и сельскохозяйственной продукции. Это в конечном итоге вызвало бы удорожание продуктов питания.
«Рост цен на нефть оказал бы непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис», — приводит газета слова американского экономиста Кэтрин Вольфрам (цитата по ТАСС). По ее мнению, такая ситуация дискредитировала бы Запад в глазах жителей стран глобального Юга и подтолкнула бы их к еще более тесному сотрудничеству с Россией.
Гендиректор американской компании ClearView Energy Partners Кевин Бук в разговоре с Le Monde указал, что «санкции могли сработать в то время, когда большинство компаний, специализирующихся на страховании нефтяного транспорта, находились на Западе». «Сегодня это не так», — подчеркнул он.
С начала российской военной операции на Украине США и страны ЕС ввели против Москвы десятки пакетов санкций, в том числе против крупнейших нефте- и газодобывающих компаний. В декабре 2022 года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) также установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Таким образом, западные компании не могут оказывать услуги по транспортировке и страхованию нефти, продающейся дороже этого уровня.
В ответ президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
В последние месяцы на фоне событий на Ближнем Востоке цены на нефть демонстрировали положительную динамику, однако за последнюю неделю упали с $75 до $71 за баррель, что примерно соответствует уровню начала 2024 года.
Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что страны ОПЕК+ (куда входит и Россия) учитывают геополитические риски, способные напрямую повлиять на нефтяные рынки. Вместе с тем он отмечал, что мировые цены на нефть не будут сильно колебаться из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на цены влияет ряд факторов, касающихся в том числе баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления, повышения ставок центробанками разных стран.