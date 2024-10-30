«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с пандемии 2020 года

По итогам третьего квартала 2024 года Индекс кредитной сознательности российских заемщиков, рассчитываемый бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», снизился до 1,51 пункта — это минимальное значение с середины 2020 года. Тогда на пике кризиса и пандемии коронавируса показатель находился на уровне 1,35 по итогам второго квартала, следует из статистики БКИ (есть у РБК).
За июль—сентябрь этого года Индекс кредитной сознательности уменьшился на 0,06 пункта. Он начал снижаться в последней четверти прошлого года и с тех пор потерял 0,27 пункта. Это самое затяжное сокращение показателя, которое фиксировало «Скоринг Бюро» за все время замеров, с 2011 года.
Индекс кредитной сознательности — это математическая модель, разработанная аналитиками «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. Учитываются любые виды необеспеченных ссуд. Индекс оценивает качество кредитного портфеля банков, которые передают информацию об обслуживании ссуд розничными заемщиками в это БКИ. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение — ухудшение платежной дисциплины.
«Для оценки “кредитного поведения” используется определенным образом обрабатываемая информация о динамике просроченной задолженности (в первую очередь сроком свыше 90 дней) с учетом вероятности переката ранней просроченной задолженности (от нуля дней) в более “тяжелые” по длительности категории просроченной задолженности», — объясняет принцип расчета индекса гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
По его словам, падение индекса связано с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей. Лагуткин приводит дополнительные оценки: по итогам августа около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке, тогда как в конце прошлого года их было 5,4 млн.
Насколько сильны проблемы в кредитовании россиян
Рост просрочки в портфелях банков наблюдается как минимум в сегменте кредитных карт, отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он связывает это с тем, что за пределами льготного периода ставки по таким кредитным продуктам «самые обременительные из всех сегментов».
«Кроме того, утилизацией ранее одобренных лимитов сейчас могут быть вынуждены заниматься те, кому обычные кредиты наличными уже не одобряют из-за высокой долговой нагрузки. Очевидно, что новые кредитные платежи, вытекающие из утилизации кредитных лимитов, в дополнение к текущим платежам, из-за которых кредиторы и так отказывают в новых выдачах стандартных продуктов, сильно отягчают финансовое состояние и приводят к просрочкам», — рассуждает Беликов.
«Ранние индикаторы качества действительно сигнализируют о некотором потенциальном росте проблем в обслуживании розничных кредитов. Высокие ставки и неравномерность изменения уровня реальных доходов граждан играют роль в этом процессе», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Он тоже указывает, что ситуация ухудшилась в сегменте кредитов наличными и кредитных карт.
«Говоря о качестве обслуживания долгов, стоит принимать во внимание и темпы частичных досрочных погашений», — напоминает Беликов. Темпы досрочных погашений кредитов сейчас снижаются — это может объясняться предпочтением физлиц больше сберегать на вкладах, чем закрывать кредиты, но не только этим, полагает Беликов: «Если клиенты меньше направляют на частичное закрытие долгов, это зачастую означает, что их расходы возросли из-за инфляции или оформления новых кредитов в довесок к старым».
Пока, на фоне роста объемов кредитования в целом, «классические метрики качества» вроде доли проблемной задолженности в портфелях банков «не демонстрируют видимых ухудшений», констатирует Полухин. «Уровень текущего покрытия созданными резервами этих ссуд достаточно высок (более 90%), то есть риски по ним уже фактически купированы», — добавляет эксперт.
Согласно статистике ЦБ, по итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам физлицам составил 1,6 трлн руб., а доля плохих долгов в общем розничном портфеле — 4,1%. По сравнению с предыдущими месяцами она почти не менялась. Доля просрочки в объеме необеспеченных ссуд также стабильна — 7,6%.
При этом ранее Банк России обращал внимание на «вызревание» проблемных необеспеченных ссуд. В июне доля кредитов наличными с просрочкой от 30 дней на третий месяц с момента выдачи составила 1,2%. Для сравнения: годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 0,5%. Это сигнал, что заемщики стали чаще допускать просрочки по беззалоговым кредитам, выданным «в период ужесточения денежно-кредитной политики», указывал ЦБ. (.pdf).
Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в июле 2023 года с уровня 7,5%, к декабрю показатель достиг 16% годовых. После длительной паузы регулятор продолжил ужесточать монетарную политику: по итогам октябрьского заседания ставка ЦБ составила рекордный для российского рынка 21%.
«Как показывает практика, качество обслуживания кредитов, выданных в периоды существенного повышения ключевой и рыночных ставок, заметно снижается», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его словам, это во многом связано с изменением профиля получателей кредитов.
«В период высоких ставок наиболее качественные заемщики предпочитают выжидать, временно обращаясь к сберегательной модели поведения. Соответственно, на кредитном рынке остаются, как правило, клиенты не очень высокого кредитного качества, зачастую с острой потребностью в заемных средствах», — говорит эксперт.
Как на ситуацию смотрят банки
«Наблюдаем относительное ухудшение качества клиентопотока на розничное кредитование. Уровень отказов увеличился по всем кредитным продуктам», — отмечает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его словам, высокие ставки и ограничения кредитования, которые сейчас применяет ЦБ, ухудшили возможности рефинансирования кредитов для клиентов.
«Но основной социальный фактор дефолта — увеличение собственных расходов клиентов на фоне инфляции и потеря источников дохода», — констатирует Шорников.
«Мы не наблюдаем значимых ухудшений платежной дисциплины наших клиентов», — оценивает директор дивизиона по управлению рисками ОТП Банка Виталий Украинский. Он указывает, что для оценки ситуации в банковском секторе важно не то, «что платежная дисциплина ухудшилась, а то, ожидали ли это кредиторы».