«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с пандемии 2020 года

«Говоря о качестве обслуживания долгов, стоит принимать во внимание и темпы частичных досрочных погашений», — напоминает Беликов. Темпы досрочных погашений кредитов сейчас снижаются — это может объясняться предпочтением физлиц больше сберегать на вкладах, чем закрывать кредиты, но не только этим, полагает Беликов: «Если клиенты меньше направляют на частичное закрытие долгов, это зачастую означает, что их расходы возросли из-за инфляции или оформления новых кредитов в довесок к старым».