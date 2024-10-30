Эксперты ВШЭ описали дилемму поддержки рождаемости в России

Откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, остающихся бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей. К такому выводу приходит старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова и ее соавторы в докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России». Доклад был представлен 29 октября на семинаре в ВШЭ, РБК следил за трансляцией.
Этот факт, по мнению автора, обусловливает для социальной политики государства целесообразность стимулировать семьи рожать вторых и третьих детей, а также поднимает вопрос — нужно ли мотивировать женщин рожать детей в более благоприятном возрасте, до 30 лет.
Чурилова вместе с соавторами составила базу показателей рождаемости россиянок за период с 1946 по 2022 год для женщин 1932−1988 годов рождения: для каждого поколения начиная с женщин 1932 года рождения были составлены таблицы рождаемости первых, вторых и последующих детей в каждом году начиная с 1946-го, то есть с 15-летнего возраста матерей. На основе собранной базы исследователи попытались оценить, как изменения в репродуктивном поведении россиянок повлияли на величину итоговой рождаемости в поколениях. Источниками данных стали: годовые количества родившихся по возрасту матери и очередности рождения в 1946—2022 годах; данные Росстата о половозрастном составе населения России в 1959—2023 годах и аналогичные данные за 1946−1958 годы, представленные в научной литературе.
Как следует из базы данных ВШЭ, средний возраст матерей, родивших первого ребенка в 2022 году, составил 26,06 года. Для сравнения: в 2012 году он составлял чуть менее 25 лет, в 2000 году — 23,56 года. Рост среднего возраста матери при рождении ребенка и распространение намерений остаться бездетными вызывают беспокойство у политиков и общественности относительно их влияния на рождаемость, отмечает Чурилова. «Возникают различные предложения о стимулировании либо снижения возраста начала материнства либо о повышении рождаемости первенцев», — сказала она на семинаре. Поэтому, по ее словам, понимание степени влияния изменений в репродуктивном поведении на показатели итоговой рождаемости важно для разработки научно обоснованных решений в области социальной и демографической политики.
Выводы исследования
Анализ базы данных показал, что повышение итоговой рождаемости к 40 годам в когортах женщин 1973−1984 годов рождения (рожавших детей в 1990-е, 2000-е и в начале 2010-х годов) шло параллельно с ростом среднего возраста матери при рождении первенца и доли окончательно бездетных.
Так, если среди женщин 1973 года рождения к 40 годам бездетными остались 11%, то среди женщин 1984 года рождения не родили детей к этому же возрасту (то есть к 2024 году) уже 13,8%. Средний возраст матери при рождении первенца при этом постоянно увеличивается с 1994 года, когда он был на исторически минимальном уровне — 22,53 года, следует из базы данных.
При этом рост среднего возраста рождения первенца и повышение бездетности были компенсированы повышением рождаемости вторых и третьих детей в возрасте после 30 лет, приходит к выводу автор. Кроме того, снижение рождаемости первенцев в возрастах до 25 лет было частично компенсировано повышением рождаемости первенцев после 25 лет.
Среди женщин 1973 года рождения доля родивших к 40 годам двоих детей составляет 36,4%, троих детей — 8,3%. Для женщин 1984 года рождения доля рождений двоих детей составляет уже 38,9%, троих — 13,3%. Получается, что доли многодетных и бездетных женщин в возрасте 40 лет сейчас примерно равны.
В целом автор приходит к выводу, что наблюдавшиеся до середины 1990-х годов омоложение рождаемости и снижение бездетности до «естественного уровня» (в материалах к семинару не указано, что это за уровень. — РБК) не приводят к повышению итоговой рождаемости, а лишь частично компенсируют снижение рождаемости вторых и последующих детей. Рост итоговой рождаемости когорт женщин 1970−1984 годов рождения является результатом повышения «итоговой детности матерей» — иными словами, больше женщин этого поколения родили двоих и более детей.
«Для социальной политики это значит, что нужно поддерживать женщин, семьи в их стремлении родить вторых, третьих детей и, может быть, детей более высоких очередностей», — заключает автор.
Вместе с тем рост среднего возраста матери при рождении первого ребенка вызывает беспокойство, указывает она. «С возрастом увеличивается доля женщин, которые не могут зачать ребенка или успешно выносить беременность и родить. Это значит, что слишком сильное откладывание рождения может сказаться на итоговой рождаемости и бездетности», — сказала она. Все это, по словам Чуриловой, ставит «остросоциальный вопрос, нужно ли пытаться стимулировать женщин родить запланированное число детей как можно раньше, в наиболее благоприятных для этого с медицинской точки зрения возрастах — до 30 лет».
Какие меры поддержки эффективнее
Выбор между господдержкой рождаемости первенцев или вторых и последующих детей — в первую очередь финансовый вопрос, сейчас государство приняло решение сосредоточить расходы на поддержке первенцев, говорит демограф Игорь Ефремов. С 2020 года материнский капитал полагается за рождение первого ребенка, до этого его давали только после рождения второго. В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 380,78 ₽ на первого ребенка, если же после родился второй ребенок, родители получают еще 202 643,96 ₽
По оценке Ефремова, рождаемость вторых детей без достаточной поддержки снизилась. «Я считаю, что максимальный эффект для рождаемости относительно затраченных средств даст поддержка детей высоких порядков, и чем выше порядок рождения, тем меньше госрасходов потребуется для рождения очередного ребенка, которого семья иначе не могла себе позволить», — говорит он. По его словам, только большой рост многодетности в перспективе способен повысить суммарный коэффициент рождаемости до приемлемых уровней, близких к уровню воспроизводства населения. Ранее в Росстате сообщали, что для минимального воспроизводства населения России коэффициент рождаемости должен находиться в диапазоне 2−2,15 ребенка на женщину.
«В существующих условиях я бы предложил сосредоточить расходы на поддержке рождений в первую очередь вторых и третьих детей. А если средств не хватит, то более перспективной будет поддержка любой многодетности, то есть троих и более детей», — говорит Ефремов. Поддержку рождений первенцев в любом варианте он называет «самой дорогостоящей и наименее эффективной опцией».
«Мы держим уровень рождаемости за счет роста третьих рождений. Их и надо стимулировать. Все рождения, кроме первого. Особенно третьи», — солидарна заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Калабихина.
При этом сам материнский капитал Калабихина называет работающим и эффективным механизмом для стимулирования вторых и последующих рождений. Она ссылается на исследование, в рамках которого они с коллегами по кафедре посчитали, как выросла рождаемость детей разных порядков при существенном увеличении регионального материнского капитала и разрешении получать его не единожды в Ямало-Ненецком автономном округе. «Программа дала прибавку в 0,15 статистического ребенка за счет роста вторых и третьих рождений. Это много для современных стран и регионов с низкой рождаемостью. Особенно если учесть, что в России в целом и в похожих соседних регионах уровень рождаемости упал существенно», — отмечает эксперт.
Эффективность маткапитала снизилась из-за того, что его индексация привязана к общей инфляции, а 90% семей использовали его для улучшения жилищных условий, при этом рост цен на жилье в последние годы сильно обогнал общую инфляцию, напоминает Ефремов.
«В целом за время с 2007 по 2020 год (когда он выдавался за рождение второго ребенка. — РБК) маткапитал оправдал себя, и его эффективность была так высока, что это было даже неожиданно для большинства демографов. И такие работы, как база данных ВШЭ по рождаемости, очень помогли доказать эффективность маткапитала», — говорит он. По мнению Ефремова, маткапитал нужно подстроить под нужды семей, желающих родить второго или последующих детей, упростить его использование и индексировать согласно инфляции на рынке жилья.
В проекте бюджета Соцфонда на 2025 год заложены расходы на материнский капитал в размере 536,71 млрд руб. исходя из 1,36 млн ожидаемых обращений.
РБК направил запросы в правительство России и Минтруд (в пресс-службе правительства вопросы переадресовали в Минтруд).
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