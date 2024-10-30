Эксперты ВШЭ описали дилемму поддержки рождаемости в России

Как следует из базы данных ВШЭ, средний возраст матерей, родивших первого ребенка в 2022 году, составил 26,06 года. Для сравнения: в 2012 году он составлял чуть менее 25 лет, в 2000 году — 23,56 года. Рост среднего возраста матери при рождении ребенка и распространение намерений остаться бездетными вызывают беспокойство у политиков и общественности относительно их влияния на рождаемость, отмечает Чурилова. «Возникают различные предложения о стимулировании либо снижения возраста начала материнства либо о повышении рождаемости первенцев», — сказала она на семинаре. Поэтому, по ее словам, понимание степени влияния изменений в репродуктивном поведении на показатели итоговой рождаемости важно для разработки научно обоснованных решений в области социальной и демографической политики.