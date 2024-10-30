Эксперты сообщили о росте спроса на работников индустрии красоты на 15%

По итогам III квартала спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году. Бизнес в бьюти-индустрии сегодня находится в условиях высокой конкуренции, в том числе — со стороны индивидуальных исполнителей. Дальнейшее развитие и увеличение клиентской базы салонов требует опытных мастеров, а для их привлечения работодатели повышают зарплатные предложения и разрабатывают бонусные системы. Об этом сообщили «Известиям» 30 октября эксперты «Авито Работы».