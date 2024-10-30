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Эксперты сообщили о росте спроса на работников индустрии красоты на 15%

По итогам III квартала спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году. Бизнес в бьюти-индустрии сегодня находится в условиях высокой конкуренции, в том числе — со стороны индивидуальных исполнителей. Дальнейшее развитие и увеличение клиентской базы салонов требует опытных мастеров, а для их привлечения работодатели повышают зарплатные предложения и разрабатывают бонусные системы. Об этом сообщили «Известиям» 30 октября эксперты «Авито Работы».

Источник: Freepik

По их словам, в III квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в этой сфере выросла на 23% год к году — до 62 448 рублей в месяц.

Активнее всего число вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга — их стало больше на 23% по сравнению с III кварталом прошлого года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на зарплату в 68 556 рублей в месяц при полной занятости.

Второе место заняла профессия косметолога — спрос на них за год вырос на 22%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 97 202 рублей в месяц за полный рабочий день.

Замкнула тройку лидеров профессия массажиста, для которых вакансий за год стало больше на 18%. Средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии массажистов составляют 77 184 рубля ежемесячно при полной занятости.

Помимо роста числа вакансий, для большинства специалистов в индустрии красоты повысились и зарплатные предложения. Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в III квартале 2024 года стала профессия парикмахера. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 31% и достигли 81 977 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте оказалась профессия визажиста — кандидатам на эту позицию стали предлагать на 22% больше. В III квартале 2024 года средняя зарплата для новых сотрудников составила 73 230 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Профессия массажиста заняла третью позицию в рейтинге роста предлагаемых зарплат. За последний год средние зарплатные предложения для этих работников увеличились на 21%.

Ранее, 22 октября, операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян сказала «Известиям», что хорошо подготовленные вопросы могут повысить шансы на прохождение собеседования и возможное трудоустройство. Она порекомендовала не стесняться спросить о том, почему вакансия оказалась открыта, какое время компания ищет кандидата и сколько проработал предшественник.