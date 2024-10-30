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Число семей в России, которым хватает денег на все, достигло рекорда

Доля российских семей, которым хватает средств на удовлетворение потребностей, достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировали РИА Новости.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно статистике, доля таких домохозяйств в апреле-июне 2024 года составила 4,9%, показатель выше, чем в первом квартале (3,9%) и в аналогичный период прошлого года (3,4%). Отмечается, что показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года.

«Близких к 4,9 процента значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента)», — сказано в публикации РИА.

Кроме того, как указывают данные Росстата, доля семей, которым хватает денег на все, кроме автомобиля, квартиры и дачи, выросла до 37,4%. А число семей, у которых возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, сократилось до 47,6%.

«А тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов (против 10,8 процента за аналогичный период прошлого года) — это минимальное значение с начала 2016 года», — добавляется в материале.

Подчеркивается, что семей, которым не хватает денег на еду, не было.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».