Число семей в России, которым хватает денег на все, достигло рекорда

Согласно статистике, доля таких домохозяйств в апреле-июне 2024 года составила 4,9%, показатель выше, чем в первом квартале (3,9%) и в аналогичный период прошлого года (3,4%). Отмечается, что показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года.
«Близких к 4,9 процента значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента)», — сказано в публикации РИА.
Кроме того, как указывают данные Росстата, доля семей, которым хватает денег на все, кроме автомобиля, квартиры и дачи, выросла до 37,4%. А число семей, у которых возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, сократилось до 47,6%.
«А тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов (против 10,8 процента за аналогичный период прошлого года) — это минимальное значение с начала 2016 года», — добавляется в материале.
Подчеркивается, что семей, которым не хватает денег на еду, не было.
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