Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию

С начала 2024 года золото подорожало более чем на 30%. В сентябре цены на золото выросли до новых рекордов после того, как ФРС США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив процентные ставки впервые более чем за четыре года. По итогам заседания 17—18 сентября ФРС понизила ставку сразу на 50 б.п., до 4,75−5% годовых. До этого ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет. На торгах 21 октября цена золота впервые поднялась выше $2750 за унцию.