Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию

Биржевые цены на золото впервые превысили отметку $2800 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 30 октября, выросла на 0,7% — до $2800,5 за унцию по состоянию на 09:44 мск.
Аналитики связывают новые рекорды на рынке золота с повышением спроса на активы-убежища на фоне неопределенности относительно результатов выборов в США и сохраняющихся опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы используют золото как средство защиты от геополитических и экономических рисков.
Ралли на рынке золота подпитывается также опасениями по поводу экономических перспектив в США и ожиданиями возобновления роста потребительских цен, сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Покупка золота Центробанками ряда стран — Индии, Китая, Турции — с целью диверсификации своих золотовалютных активов оказывает дополнительную поддержку спросу.
Два основных катализатора (спрос на актив-убежище и средство защиты от инфляции) почти полностью перекрывают ралли в долларе США. Золото и доллар обычно движутся в обратной корреляции, но сейчас дорожают параллельно — и как инструменты «тихой гавани», и как механизмы защиты от инфляции, рассказал Дмитрий Скрябин.
«Необходимость диверсификации портфеля продолжает стимулировать приток инвестиций в золото, независимо от того, основывают ли инвесторы свои взгляды на постоянном росте государственного долга США в долгосрочной перспективе, системных рисках на мировых финансовых рынках или возможных коррекциях переоцененных акций», — сообщила консалтинговая компания Metals Focus.
С начала 2024 года золото подорожало более чем на 30%. В сентябре цены на золото выросли до новых рекордов после того, как ФРС США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив процентные ставки впервые более чем за четыре года. По итогам заседания
Более низкие ставки обычно позитивны для золота. Согласно инструменту CME FedWatch, по состоянию на 30 октября участники рынка ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующем заседании с вероятностью около 98,9%. Следующее заседание ФРС США по ставкам пройдет
В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что факторы геополитической нестабильности, спрос центральных банков, а также смягчение денежно-кредитной политики в разных странах не потеряют актуальности в ближайший год и позитивно оценивают перспективы золота. По мнению экспертов, пиковых цен на золото стоит ожидать в первом квартале 2025 года, а дальше цена стабилизируется и начнет плавно снижаться.
По мнению аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара, фьючерсы на золото уже в четвертом квартале 2025 год могут вырасти в среднем до $3000 за унцию. Он отметил, что цикл снижения ставок ФРС, вероятно, приведет к ослаблению доллара. Более низкий курс доллара делает золото дешевле для многих покупателей.