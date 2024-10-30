Букмекеры вошли в десятку крупнейших рекламодателей в интернете

Затраты проанализированных Digital Budget рекламодателей на рекламу в Рунете за первые девять месяцев 2024 года выросли на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 207,5 млрд руб. Из них 37% приходится на баннерную рекламу (минус 2 п.п. год к году). Еще 30%, как и прежде, пришлось на так называемый paid search, или «платный поиск» (сюда относят рекламу через специальные сервисы вроде «Яндекс Директ» или Google Ads, а также переходы по ссылкам). На продвижение в соцсетях пришлось 18% расходов (минус 1 п.п. год к году). Доля онлайн-видео, наоборот, выросла за год на 2 п.п. — до 14%.