ВС постановил, какой налог платить физлицам-займодателям с процентов

Верховный суд посчитал, что граждане, дающие займы под проценты, должны платить налог не как самозанятые по ставке 4−6%, а обычный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из решения по иску ООО «Автобаза-М» к инспекции ФНС № 35 по Москве.
Суть спора следующая: общество в лице гендиректора компании Молодцова в 2019 году взяло заем у самого Молодцова в размере 3 млн руб. на 60 месяцев под 30% годовых, затем — еще 1,25 млн руб. на 45 месяцев под тот же процент. Сначала общество как налоговый агент Молодцова уплачивало с полученной им прибыли НДФЛ, с 1 января 2021 года Молодцов стал платить налог на профессиональный доход (НПД), а НДФЛ перестал.
ФНС доначислила налог и штраф на том основании, что в налоговой декларации по НФДЛ общества было не отражено получение дохода и не выплачен НДФЛ с суммы полученных Молодцовым процентов по договорам займа. Налоговая посчитала, что «доходы от спорных операций по договорам займа не признаются объектом налогообложения» НПД и что Молодцов действовал подобным образом, чтобы снизить налоговую ставку.
Молодцов не согласился с этими выводами. Три суда встали на его сторону, отмечая, что применение НПД в отношении доходов от процентов по займам законом не запрещено. Однако ВС счел, что «объектом НПД может быть признан не любой доход», а только «доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)».
«Доходы в виде процентов по займу подлежат отнесению к пассивному доходу — они не связаны с активной деятельностью лица, получающего доход. Следовательно, правоотношения, основанные на договорах займа, не имеют признаков оказания услуг либо передачи имущественных прав», — полагает суд. Поэтому решение судов предыдущих инстанций ВС назвал ошибочным.
Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что это дело было первым по налогу для самозанятых на рассмотрении Верховного суда и оно является прецедентным. Цель введения НПД была «вывести из тени трудноконтролируемые трудовые доходы». Вопрос о том, облагать ли НПД проценты по займам, был открыт. Как рассказал юрист фирмы «Косенков и Суворов» Василий Глащенко, Минфин в письме от 20 февраля 2021 года пояснял, что запрета на обложение НПД дохода по займам нет, но в декабре того же года изменил свою позицию на противоположную и подтвердил ее в 2023 году.