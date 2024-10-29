ВС постановил, какой налог платить физлицам-займодателям с процентов

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что это дело было первым по налогу для самозанятых на рассмотрении Верховного суда и оно является прецедентным. Цель введения НПД была «вывести из тени трудноконтролируемые трудовые доходы». Вопрос о том, облагать ли НПД проценты по займам, был открыт. Как рассказал юрист фирмы «Косенков и Суворов» Василий Глащенко, Минфин в письме от 20 февраля 2021 года пояснял, что запрета на обложение НПД дохода по займам нет, но в декабре того же года изменил свою позицию на противоположную и подтвердил ее в 2023 году.