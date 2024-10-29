В Томской области полностью убрали урожай

«С полей убрали последний вилок капусты, которой традиционно заканчивается страда. Рассказывал про уборку зерновых, подведу итог работы овощеводов. Капусты убрали 5 258 тонн. Картофеля — 18 270,6 тонны. Других овощей вместе с морковью и свеклой — 11 212 тонн», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в последние два года администрация области поддерживает тружеников села, возмещая их затраты на строительство и модернизацию овощехранилищ, приобретение техники и оборудования для уборки и хранения овощей.
«Благодаря господдержке, сельхозпроизводители нашей области ввели в эксплуатацию хранилища объемом более 33 тысяч тонн. До конца года введут еще на 4,5 тысячи тонн. Приобрели более 100 единиц техники и оборудования», — рассказал глава региона.
Мазур отметил, что овощеводством начинают заниматься всё больше фермеров и небольших хозяйств, а значит, у сельских жителей появляется больше возможностей выбора работы.
«Аграрии заключают прямые контракты не только с торговыми сетями, но и с учреждениями социальной сферы: томские овощи попадут в школы, детские сады и больницы», — добавил он, поблагодарив сельских тружеников за работу в непростых погодных условиях текущего года.