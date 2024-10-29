В США против McDonald’s подали коллективный иск

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что 49 человек в США подхватили кишечную палочку, перекусив бургерами из ресторанов быстрого питания McDonald’s, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Позже организация сообщила, что число американцев, которые подхватили кишечную палочку, превысило 70 человек, среди них 22 человека были госпитализированы.