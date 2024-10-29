Участники «алюминиевых войн» в России купили отель в Майами за $400 млн

В мае прошлого года братья Рубены в нью-йоркском суде выиграли дело против инвестора Эллиота Данилоффа, который взял у них $25 млн на инвестирование в птицефабрику в России и не вернул. По данным Forbes, имя Данилоффа при рождении — Илья Данилов, он уроженец Нальчика. После школы он уехал в США и учился в Нью-Йорке, там же начал карьеру финансиста, а в начале 2000-х вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом.