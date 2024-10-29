Участники «алюминиевых войн» в России купили отель в Майами за $400 млн

Инвестиционная компания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов (состояние, по версии Forbes, — $9,6 млрд) приобрела пятизвездочный отель в Майами-Бич W South Beach. Продавцами выступили владельцы инвестиционных компаний Tricap и RFR, передает Bloomberg.
Комплекс включает в себя 348 гостиничных номеров и кондоминиумов. Сделка оценивается более чем в $400 млн.
«Наша цель ясна: закрепить за Майами статус ведущего мирового направления, одновременно переосмысливая его будущее и предлагая непревзойденный роскошный опыт», — цитирует Bloomberg заявление Reuben Brothers.
Агентство напоминает, что за последние годы Reuben Brothers вложила значительные средства в недвижимость, в том числе жилую и торговую. Так, в 2022 году компания купила отель Chesterfield в Палм-Бич за $42 млн, который должен начать работу в начале 2025 года под названием Vineta. Компания также имеет долю в JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa.
Bloomberg отмечает, что Рубены в 1990-х заработали состояние на продаже металлов в России. В 1990-х братья активно участвовали в «алюминиевых войнах» — борьбе за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями России. В 1997 году вице-премьер и глава МВД Анатолий Куликов потребовал ужесточить контроль государства за положением в алюминиевой отрасли, в ответ Дэвид Рубен опубликовал в New York Times открытое письмо вице-президенту США Альберу Гору и премьер-министру России Виктору Черномырдину.
На это Куликов ответил открытым письмом Рубену. К началу нулевых братья Рубены вышли из российских активов.
В мае прошлого года братья Рубены в нью-йоркском суде выиграли дело против инвестора Эллиота Данилоффа, который взял у них $25 млн на инвестирование в птицефабрику в России и не вернул. По данным Forbes, имя Данилоффа при рождении — Илья Данилов, он уроженец Нальчика. После школы он уехал в США и учился в Нью-Йорке, там же начал карьеру финансиста, а в начале 2000-х вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом.
Как писал Bloomberg, когда Дэвиду Рубену предложили инвестировать в птицеводческий и зерновой бизнес United Meat Group (Объединенная мясная группа) Данилоффа, он сначала отказывался, поскольку решил больше не вкладывать деньги в бизнес в России. Однако затем он все же согласился вложить $25 млн, влияние на него оказал давний деловой партнер Аркадий Оркин.
Данилофф не вернул долг, братья обратились в суд.
В итоге суд встал на сторону Рубенов и обязал Данилоффа выплатить братьям $18,5 млн. $6,5 млн он вернул ранее в 2015 и 2016 годах. Он также должен погасить задолженность по процентам.