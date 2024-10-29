Спрос на домашние маслобойки взлетел в России на 49%

В «Союзмолоке» говорят: себестоимость производства по всей цепочке от сырья до переработки выросла. На фоне новостей хозяйственные кинулись скупать оборудование, но только для хоум-использования — продавать молочку без лицензии и соответствия ГОСТу нельзя. В октябре товары для приготовления масла на маркетплейсах подорожали на 49%.