«Сберинвестиции» дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет

«Если взрослый даст согласие, юный инвестор получит доступ к торговле на бирже. Открыть счет пока можно только в приложении “Сберинвестиции” на Android, однако пользоваться уже открытым счетом можно и в приложении на iOS. Пройти все шаги удобно дистанционно при условии, что между родителем и ребенком установлена связь в приложении “Сбера” (если пока такой связи нет, установить ее можно в любом офисе банка)», — добавляется в пресс-релизе.