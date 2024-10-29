Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников, сообщил Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Источник: © РИА Новости

«Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны», — сказал президент.

Он напомнил, что заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. В то же время этот уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.

Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о том, что в структуре зарплат повысится доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты стандартизируют. Другими словами, должна быть единая и понятная для работников система.

Ориентиром будет достижение размера оклада в 50% от дохода. В 2025 году систему опробуют в пилотных регионах и начнут вводить в 2027-м.