«По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт — в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года», — сказал он.
Посол добавил, что последствия от введенных ЕС санкции против России имеют ограниченное влияние на датскую экономику, поскольку Россия не была ведущим внешнеторговым партнером королевства. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.