Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя

Ранее Ивлеева уже подавала соответствующую заявку, однако сейчас блогер решила расширить перечень товаров и услуг.
«Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности», — рассказала РИА Новости патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.
По словам эксперта, подача заявки в Роспатент свидетельствует о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.