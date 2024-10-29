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Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом «Анастасия Ивлеева», заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее Ивлеева уже подавала соответствующую заявку, однако сейчас блогер решила расширить перечень товаров и услуг.

«Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности», — рассказала РИА Новости патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

По словам эксперта, подача заявки в Роспатент свидетельствует о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.