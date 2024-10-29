Инвесторы пожаловались Кремлю на запрет выводить дивиденды и купоны с ИИС

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в администрацию президента Российской Федерации с просьбой обеспечить со стороны финансовых властей — Минфина и Банка России — единообразное толкование норм п. 1 ст. 8.7 закона «О рынке ценных бумаг», предоставляющего гражданам возможность выбора банковского счета для получения выплат дивидендов и купонных доходов с индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3). Письмо на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно за подписью председателя АВО Алексея Афонина есть в распоряжении «РБК Инвестиций».
По мнению АВО, запрет на вывод дивидендных и купонных выплат с ИИС-3 нарушает права и законные интересы российских инвесторов и препятствует обеспечению исполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 в части обеспечения роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и повышения доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений не менее чем до 40% к 2030 году.
АВО приводит аргумент, что выплаты дивидендов и купонов на счет, отличный от ИИС-3, не являются возвратом средств с ИИС, так как это новые деньги, которые инвестор не вносил на ИИС. В письме уточняется, что п. 1 ст. 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг» не менялся, а значит, депозитарии по-прежнему обязаны передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета.
Статья 8.7. закона «О рынке ценных бумаг» устанавливает особенности получения дивидендов по акциям и купонных доходов по облигациям: «Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящей статье также — ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее в настоящей статье — выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором».
Запрет на вывод с ИИС-3 купонов и дивидендов был внесен в закон «О рынке ценных бумаг» абз. 2 п. 5 ст. 10.2−1. На этапе рассмотрения законопроекта депутат Госдумы Михаил Шеремет вносил поправку, которая позволила бы обойти запрет в части дивидендов и купонов, однако она была отклонена.
В отношении ИИС-1 и ИИС-2 сохраняется возможность на перечисление дивидендных выплат по акциям и купонных выплат по облигациям на банковский счет.
В числе аргументов авторы письма уточняют, что выплаты на банковские счета отвечают интересам не только инвесторов, но и государства. Если купонные выплаты будут выплачиваться на внешние счета, то на этот вид дохода не будут распространяться налоговые льготы ИИС, вместо этого они сразу будут облагаться НДФЛ и, соответственно, пополнять бюджет. При этом дивидендные выплаты уже облагаются таким НДФЛ при их поступлении на ИИС-3 (дивиденды не входят в налоговый вычет по ИИС), то есть само государство расценивает дивиденды как текущий доход, но для инвестора он блокируется на ИИС как минимум на пять — десять лет.
Авторы обращения приводят статистику ЦБ, согласно которой в первом полугодии 2024 года впервые за все годы действия ИИС количество открытых ИИС снизилось. По их мнению, основная причина негативного отношения инвесторов к ИИС-3 — невозможность с 1 января 2024 года получения выплат по ценным бумагам (дивидендов и купонов) на банковские счета.
«По сути, создан барьер для притока на рынок именно долгосрочных инвестиций. В качестве причины запрета депозитарии и брокеры указывают на отсутствие единой позиции Банка России и Минфина по данному вопросу. В связи с этим никто не желает принимать на себя риск возможных претензий со стороны финансовых властей», — говорится в письме.
АВО также напоминает, что президент России неоднократно в 2024 году в своих выступлениях упоминал о важности привлечения граждан к инвестициям и обеспечении их возможности получать дополнительный доход.
«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России обращение, в котором выступила за отмену запрета на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на ИИС-3, на банковские счета инвесторов, а также предложила отменить НДФЛ с зачисляемых на них дивидендов.
В мае 2024 года о возможности вернуться к обсуждению выплат с ИИС-3 на банковские счета заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Российский фондовый рынок — 2024». «Мы делаем ставку вместе с правительством на развитие этого инструмента [ИИС-3]. Там много вопросов, которые возникают у инвесторов. В частности, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита или других нужд. Мы эту тему обсуждали, когда готовили все эти законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, для того чтобы сделать ИИС-3 более привлекательным», — говорила глава ЦБ.
Вместе с тем в Минфине России подтвердили, что ведомство не разделяет позицию о возможности получения купонов и дивидендов на текущие счета. «Надо посмотреть на баланс между тем, насколько это сделает ИИС более привлекательным, и тем, что это своего рода вывод дохода с ИИС-3. То есть это часть доходности, получается. Сразу его выводить? Это снижает само целеполагание, которое мы ставили, когда ИИС-3 создавали. Тут надо найти баланс, не могу сказать, что мы это поддерживаем, надо посмотреть», — сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«РБК Инвестиции» направили запросы в администрацию президента, Минфин и Банк России.