Индекс корпоративных облигаций ниже 87 пунктов впервые с весны 2022 года

Основной индикатор рынка российского корпоративного долга — индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS — в 10:42 мск снизился на 0,13%, до 86,99 пункта, и продолжил корректироваться: на 10:58 мск он опустился до 86,90 пункта (-0,23%). Ниже отметки 87 пунктов индекс не падал с конца марта 2022 года.
Ценовой индекс корпоративных облигаций России, допущенных к обращению на Московской бирже (RUCBCPNS), отражает динамику и доходность корпоративных облигаций с дюрацией от одного года и долгосрочным рейтингом кредитоспособности выше A- (RU)/ruA-, присвоенным национальными рейтинговыми агентствами АКРА и Эксперт РА.
Исторический минимум индекса RUCBCPNS был зафиксирован 29 марта 2022 года, тогда на закрытии торгов значение опустилось до 86,25 пункта.
На заседании в пятницу, 25 октября, Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 21%. В ЦБ объяснили решение о повышении ставки высокой инфляцией и ожиданиями, что она существенно превысит июльский прогноз Банка России — 6,5−7,0% на конец года. Также регулятор в очередной раз подчеркнул, что рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Такое активное снижение индекса — реакция на результат пятничного заседания ЦБ, считает Глеб Бобков, старший аналитик УК «Первая». Причем влияние оказала не только повышенная ставка, которая оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но и опубликованный среднесрочный прогноз ЦБ, который стал сильно жестче предыдущего. «Такое продолжительное давление на условия финансирования — плохой сигнал для корпоративных заемщиков, менее крепкие из которых с большей вероятностью теперь могут не справиться с менеджментом долга», — отметил эксперт.
Вместе с решением по ставке совет директоров ЦБ обновил среднесрочный прогноз:
прогноз по инфляции был повышен с 7,8−8% до 8,2−8,4%;
до конца 2024 года регулятор прогнозирует ключевую ставку в диапазоне 21,0−21,3%.
«Если максимальный уровень ключевой ставки не ограничен, то и минимальный уровень индекса не ограничен по определению», — отметил Александр Головцов, руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра Инвестиций». По мнению эксперта, покупать корпоративные облигации с фиксированным купоном сейчас не время, поскольку есть риски ухудшения кредитного качества эмитентов. «Есть сегмент корпораций с низкой долговой нагрузкой, которые есть смысл подбирать на просадках и на первичном рынке, если будут давать соответствующие премии», — добавил он.
Схожей позиции придерживается и Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка. По мнению эксперта, переоценка индекса в свете ценовой деградации госдолга и кредитного качества эмитентов вполне может продолжиться в ближайшие недели. Особое внимание также стоит обратить на кредитное качество эмитентов, считает аналитик. «Оно будет ухудшаться, если компании имеют очень сенситивный отраслевой профиль (например, отпускные цены которых подвержены нисходящему сырьевому циклу), или перегружены долгом с плавающей ставкой, или имеют ограниченный потенциал для переноса издержек на внутреннем рынке», — предупредил он.
Также эксперт отмечает, что сигналом к покупке корпоративных облигаций может стать улучшение ценовой динамики госдолга по мере выполнения остаточной программы заимствований. На второе место он ставит ситуацию с улучшением инфляционной траектории — после замедления инфляции в терминах годовых оценок с сезонной коррекцией в сторону 6−7% годовых спрос на корпдолг начнет восстанавливаться на фоне улучшения прогноза по ключевой ставке.
Каждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке. 23 октября, впервые за пять месяцев, ведомство отказалось размещать оба выпуска ОФЗ, указав на отсутствие заявок по приемлемым ценам.
По итогам второго и третьего кварталов 2024 года Министерство финансов выполнило план лишь на половину от планируемого объема заимствований. В четвертом квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽2,4 трлн. При этом он намерен разместить ОФЗ со сроком погашения до десяти лет в объеме ₽400 млрд, а облигации со сроком погашения больше десяти лет — в объеме ₽2 трлн.
Согласно данным CBonds, среди корпоративных облигаций с дюрацией выше одного года и рейтингом не ниже A- (RU)/ruA- наибольшую доходность предлагают:
О`КЕЙ 001P-05 — дата погашения 16.05.2033 — доходность 32,57%;
О`КЕЙ 001P-06 — дата погашения 07.03.2034 — доходность 31,57%;
ТрансФин-М 001P-04 — дата погашения 14.10.2027 — доходность 31,35%;
ГК Самолет БО-П13 — дата погашения 24.01.2027 — доходность 31,18%;
Эталон Финанс 002P-01 — дата погашения 03.02.2038 — доходность 29,86%.