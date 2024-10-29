Индекс корпоративных облигаций ниже 87 пунктов впервые с весны 2022 года

«Если максимальный уровень ключевой ставки не ограничен, то и минимальный уровень индекса не ограничен по определению», — отметил Александр Головцов, руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра Инвестиций». По мнению эксперта, покупать корпоративные облигации с фиксированным купоном сейчас не время, поскольку есть риски ухудшения кредитного качества эмитентов. «Есть сегмент корпораций с низкой долговой нагрузкой, которые есть смысл подбирать на просадках и на первичном рынке, если будут давать соответствующие премии», — добавил он.