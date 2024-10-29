Эксперт рассказал, как не попасться в ловушки продавцов во время распродаж

«На маркетплейсах могут рядом с товарами одной ценовой категории ставить товар дороже, чтобы на фоне него другие выглядели дешевле. В том, что мы ведемся на распродажи виновата ошибка восприятия: “сэкономил — значит заработал”. Мы верим, что покупая на распродаже, мы зарабатываем. То есть ту скидку, что нам показывает магазин, мы воспринимаем как заработок. Особенно, если скидку возвращают кешбеком. Но это иллюзия. Настоящих денег в кошельке становится меньше», — сказал эксперт.