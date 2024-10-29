Эксперт рассказал, как не попасться в ловушки продавцов во время распродаж

По словам эксперта, одна из ловушек — это страх упущенной выгоды. Якобы скидки закончатся, а вы не успеете ничего купить.
«Так появляется ощущение упущенной выгоды. А это уже манипуляция и дополнительный стресс на психику. Кроме того, рекламщики поняли, что когда распродажа не только в одном магазине, а повсюду, то действует она сильнее. Это “эффект стада”. Отбиться от стада кажется неправильным. Нормальным кажется делать то, что делают все, то есть совершать покупки в этот период», — сказал Даллакян.
Он указал на то, что маркетологи используют множество уловок, применяя принципы доверия и влияния, например: отзывы пишут наемные модели, выкладывают красивые фото, в которые покупатель верит. Также может быть указано, что данного товара осталось две-три штуки, то есть создается мнимый дефицит.
«На маркетплейсах могут рядом с товарами одной ценовой категории ставить товар дороже, чтобы на фоне него другие выглядели дешевле. В том, что мы ведемся на распродажи виновата ошибка восприятия: “сэкономил — значит заработал”. Мы верим, что покупая на распродаже, мы зарабатываем. То есть ту скидку, что нам показывает магазин, мы воспринимаем как заработок. Особенно, если скидку возвращают кешбеком. Но это иллюзия. Настоящих денег в кошельке становится меньше», — сказал эксперт.
Чтобы рационализировать свое поведение во время распродаж, собеседник издания рекомендовал использовать несколько приемов.
«За две недели до больших распродаж составьте список необходимых вещей. Без подсказок из рекламы. Затем нужно выделить бюджет на траты. Например, можно использовать для этого отдельную карту. Во время распродажи обращайте внимание только на товары из своего списка. Если попадется что-то с гигантской скидкой, но вне вашего списка — игнорируйте это», — сказал Даллакян.
В сентябре «Известия» писали, что каждый второй опрошенный россиянин (53%) располагает накоплениями на случай непредвиденных трат. А формируют финансовую подушку безопасности 59% респондентов.
Эксперты выяснили, что с непредвиденными тратами сталкиваются 87% россиян. Среди основных причин непредвиденных трат — расходы на здоровье (оплата лечения и лекарств — 72%), покупка одежды и обуви (33%), ремонт автомобиля (28%), покупка бытовой техники (26%), покупка подарков друзьям и близким или ремонт жилья (по 21%), траты на развлечения (15%), оплата штрафов и коммунальных услуг (12%).