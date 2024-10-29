Экс-министр транспорта Украины задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

В 2019 году Рудьковский был осужден в РФ. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов «с целью осложнить международные отношения». Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК РФ установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.