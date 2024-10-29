ЦБ разрешил банкам сообща оценивать долговую нагрузку россиян

Кредиторам разрешено использовать модельный подход — брать за основу среднедушевой доход по региону, где проживает заемщик, но к таким кредитам применяются более жесткие требования. Они также могут получать сведения от самих клиентов или разработать собственную модель расчета ПДН, согласовав ее с ЦБ. Пока это сделали только три игрока — «Сбер», ВТБ и Альфа-банк. Идею рассчитывать ПДН, опираясь на данные о транзакциях заемщиков, ранее не раз предлагали банки, но проекты не получали развития со стороны ЦБ.