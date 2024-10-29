Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией

«Опять же проблемы с платежами участились у турецких компаний, работающих в России, и у турецких компаний, отправляющих продукцию в Россию. Конечно, поскольку торговля в национальных валютах — это новая и медленно набирающая обороты система, я считаю, что возникновение ряда проблем — это нормально, и со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения. Потому что из послания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу видно, что есть желание увеличить торговлю в местных валютах, то есть в национальных валютах. В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине», — подчеркнул аналитик.