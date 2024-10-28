Юрист научила, как распознать поддельную платежку за ЖКУ

В первую очередь, россиянам следует обращать внимание на то, содержит ли квитанция за жилищно-коммунальные услуги ФИО плательщика, а также его персональный код. Дело в том, что мошенникам такую информацию по каждой квартире узнавать и фиксировать затруднительно, поэтому в поддельных платежных документах она обычно не встречается, объясняет юрист.
Важно также иметь в виду, что в подлинной квитанции за ЖКУ указываются все точные сведения о квартире: количество комнат, общая и жилая площадь и количество проживающих граждан.
Есть там и подробная информация об оказанных услугах, например, об объеме потребленного коммунального ресурса, а также информация, связанная с такими услугами. К примеру, предыдущие показания приборов учета, номера приборов учета и дата их поверки.
«Явное несоответствие этих данных действительности должно стать поводом насторожиться», — предупреждает эксперт.
Помимо прочего, из официальной квитанции видно, когда в последний раз были оплачены ЖКУ. Поэтому неверная дата последнего платежа в совокупности с другими ошибками тоже может свидетельствовать о поддельности документа.
«Наконец, еще одна отличительная черта квитанций от мошенников — опечатки в словах или даже орфографические ошибки. Например, это может быть неправильное наименование управляющей организации или поставщика услуг», — говорит эксперт.
При малейших сомнениях в подлинности квитанции за ЖКУ Анастасия Асабина советует перестраховаться и не использовать QR-код на ней.
«В таком случае безопаснее будет выбрать другой способ оплаты — через портал ГИС ЖКХ или с помощью официального портала Мэра Москвы, доступного для жителей столицы», — объяснила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».