Юрист научила, как распознать поддельную платежку за ЖКУ

В первую очередь, россиянам следует обращать внимание на то, содержит ли квитанция за жилищно-коммунальные услуги ФИО плательщика, а также его персональный код. Дело в том, что мошенникам такую информацию по каждой квартире узнавать и фиксировать затруднительно, поэтому в поддельных платежных документах она обычно не встречается, объясняет юрист.