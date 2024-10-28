Выпуск обновленной купюры 500 рублей ЦБ перенес с 2024-го на неопределенный срок

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», — пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора.