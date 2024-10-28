ВТБ повысил ставки по депозитам

С 28 октября ВТБ повысил ставки по вкладам — в среднем произошел рост на 1 процентный пункт, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.
«Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых. На срок три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых», — сказано в сообщении.
25 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%, — это новый исторический максимум. На предыдущем рекордном уровне, 20%, ставка находилась в конце февраля — марте 2022 года, на пике кризиса и санкций после начала российской военной операции на Украине.
Если открыть депозит «Двойная выгода» с оформлением программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, то можно получить ставку 28%. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев.
В ВТБ полагают, что к концу 2024 года рынок привлечения может достигнуть 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%. В 2023-м рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%, отметили в банке.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1−1,5 п.п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая в том числе традиционно “высокий” четвертый квартал», — заявлял ранее старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
На прошлой неделе в преддверии заседания ЦБ крупнейшие банки повысили ставки по ипотечным программам. Например, в ВТБ они выросли на 1 п.п., до 25,7−27,4%, в Сбербанке — на 3 п.п.