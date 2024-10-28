Власти смягчили правила уплаты НДФЛ с доходов от акций и ПИФов

Включение в налоговую базу дохода в виде материальной выгоды по ценным бумагам и долям участия в российских организациях со ставкой 13 и 15% авторы обзора называют «компромиссом, который должен сгладить увеличение налоговой нагрузки по сделкам с долями российских компаний». Без этого изменения материальная выгода по ценным бумагам и долям участия подлежала бы налогообложению по прогрессивной шкале с максимальной ставкой 22%. «Летними поправками было установлено, что, если покупатель приобретает доли в ООО ниже их рыночной стоимости, он получает материальную выгоду в виде разницы между ценой покупки и рыночной стоимостью долей. С этой разницы покупатель должен был уплатить налог по общей прогрессивной ставке 13−22%, а для продавца долей при этом ставка НДФЛ установлена в размере 13−15%», — поясняет адвокат Forward Legal Роман Гусак. По его словам, это было несправедливо по отношению к покупателю, поскольку по существу доход от материальной выгоды и доход от продажи долей относятся к инвестиционным доходам, которые должны облагаться налогом одинаково, по ставке 13−15%.