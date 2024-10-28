Власти смягчили правила уплаты НДФЛ с доходов от акций и ПИФов

Власти решили смягчить правила налогообложения доходов от продажи акций, при этом некоторые аспекты налогообложения бизнеса ужесточатся: например, увеличится размер пеней. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой в третьем чтении 22 октября и одобрены Советом Федерации 23 октября (ждут подписи президента).
Часть поправок, оформленных правительством ко второму чтению, уже освещались. Так, законопроект предполагает распространение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на все регионы России (сейчас режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области, Татарстане и Санкт-Петербурге). Также были скорректированы параметры акциза на сахаросодержащие напитки: власти отказались от идеи снизить порог содержания сахара для подпадания под акциз с 5 г (как сейчас) до 2 г на 100 мл напитка. Ставка акциза, однако, была поднята с 7 до 10 ₽ за 1 л, а квас признан сахаросодержащим напитком с содержанием спирта до 1,2% (из-за чего глава производителя напитков «Очаково» поспорил с Минфином).
РБК изучил, какие еще изменения вошли в финальную редакцию законопроекта.
Что меняется в части НДФЛ.
Законопроект вносит изменения в порядок определения налоговых баз по принятому в июле большому налоговому законопроекту, который в том числе устанавливает пятиступенчатую прогрессию НДФЛ и повышает ставку налога на прибыль до 25%.
Теперь в налоговую базу, облагаемую по ставкам 13 и 15% (на доход свыше 2,4 млн руб.), включаются доходы, полученные от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а также материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, долей участия в уставном капитале российских организаций, обращают внимание юристы ASB Consulting Group. «Данные корректировки представляются логичными, учитывая, что доходы по паям инвестиционного фонда ранее облагались по ставкам 13 и 15%», — указывают они.
Как пояснил старший юрист налоговой практики ASB Егор Буракшаев, после летних изменений доходы от доверительного управления ПИФами не были включены ни в одну из специальных налоговых баз по НДФЛ, облагаемых по ставкам 13 и 15%, и по логике должны были облагаться налогом по прогрессивной шкале 13−22%. «Текущими поправками доход от доверительного управления имуществом ПИФа приравняли к доходам по операциям с ценными бумагами, которые с 2025 года облагаются по ставкам 13 и 15%. Данное изменение значительным образом повлияет на востребованность ЗПИФов как инвестиционной структуры», — прогнозирует юрист. К доходам от доверительного управления ПИФами, подлежащим обложению НДФЛ, относятся промежуточные выплаты пайщикам и доходы при погашении паев.
Включение в налоговую базу дохода в виде материальной выгоды по ценным бумагам и долям участия в российских организациях со ставкой 13 и 15% авторы обзора называют «компромиссом, который должен сгладить увеличение налоговой нагрузки по сделкам с долями российских компаний». Без этого изменения материальная выгода по ценным бумагам и долям участия подлежала бы налогообложению по прогрессивной шкале с максимальной ставкой 22%. «Летними поправками было установлено, что, если покупатель приобретает доли в ООО ниже их рыночной стоимости, он получает материальную выгоду в виде разницы между ценой покупки и рыночной стоимостью долей. С этой разницы покупатель должен был уплатить налог по общей прогрессивной ставке 13−22%, а для продавца долей при этом ставка НДФЛ установлена в размере 13−15%», — поясняет адвокат Forward Legal Роман Гусак. По его словам, это было несправедливо по отношению к покупателю, поскольку по существу доход от материальной выгоды и доход от продажи долей относятся к инвестиционным доходам, которые должны облагаться налогом одинаково, по ставке 13−15%.
«Изменения касаются материальной выгоды при покупке долей или акций по цене ниже стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату, а не при продаже выше их номинальной стоимости», — уточняет партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Иными словами, о продаже здесь речь не идет. Материальная выгода с налоговой точки зрения возникает, например, если инвестор купил на внебиржевом рынке ценные бумаги с дисконтом к их цене на бирже.
Кроме того, уточняется порядок применения льгот по НДФЛ с продажи акций. По принятому летом закону освобождались от НДФЛ доходы от продажи акций и долей, находящихся во владении более пяти лет, при условии, что они не превышают 50 млн руб. (ранее продажа бумаг, которые находятся во владении более пяти лет, освобождалась от НДФЛ независимо от размера сделки). Теперь, если доходы больше, превышение должно было облагаться налогом по ставке 15%. Поправки же уточняют, что часть суммы налоговой базы определяется с учетом документально подтвержденных расходов на приобретение долей/акций. Таким образом, освобождение от НДФЛ не будет действовать в части именно прибыли, то есть доходов за вычетом расходов, физического лица в размере, превышающем 50 млн руб.
Например, если кто-либо купил доли или акции за 50 млн руб., а продал за 53 млн, он сможет воспользоваться освобождением от НДФЛ, поскольку прибыль от сделки составила 3 млн руб. и не превысила лимит 50 млн, пояснил Буракшаев. «Если же физлицо купило доли или акции за 2 млн, а продало за 53 млн, то прибыль составит 51 млн. Так как сумма в 50 млн освобождается от налога, то в данном случае возникнет обязанность уплаты НДФЛ с 1 млн руб. [по ставке 15%]», — продолжил аналогию юрист.
Изменения для бизнеса на «упрощенке».
Принятый законопроект меняет порядок лишения права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН), которую использует малый бизнес. При превышении лимитов доходов, при которых возможно применение системы (с 2025 года лимит по УСН увеличивается до 450 млн руб.) или несоответствия требованиям, плательщик считается утратившим право на «упрощенку» начиная с первого числа месяца, в котором допущено превышение. Ранее это происходило с начала соответствующего квартала.
Такая ситуация создавала предпринимателям много сложностей, особенно если лимиты превышались в конце квартала, говорит Гусак. «Предпринимателю приходилось за два-три предыдущих месяца пересчитывать свои налоги, многое исправлять в бухгалтерском учете. Принятые поправки в некоторой степени упростили жизнь предпринимателей при переходе с УСН на общую систему налогообложения», — рассуждает он.
Кроме того, поправка устраняет некоторую неясность, связанную с уплатой НДС, отмечает юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Иван Костецкий. «После введения для УСН обязанности уплачивать НДС в редакцию ст. 164 Налогового кодекса был добавлен пункт о том, что при превышении порога для УСН в 450 млн руб. право на применение ставок НДС 5 и 7% утрачивалось с первого числа месяца, в котором произошло превышение. При этом до принятых 22 октября поправок норма о том, что УСН прекращает применяться не с начала месяца, в котором произошло превышение, а с начала квартала, оставалась и было неясно, какую норму применять», — говорит он.
Вместе с тем поправки разрешают фирмам и ИП, применяющим УСН, не составлять счета-фактуры, если те освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). С 2025 года бизнес на «упрощенке» признается плательщиком НДС, но платить налог будут обязаны только те, чей годовой доход превышает 60 млн руб. В соответствии с предыдущими налоговыми поправками предполагалось, что освобожденные от НДС «упрощенцы» будут обязаны выставлять счета-фактуры с пометкой «без НДС». «Фактически это подразумевало бы необходимость вести книгу продаж и выставлять счета-фактуры, что было лишено экономического смысла, поскольку они не могли выставлять НДС, принимаемый контрагентом к вычету», — указывает Костецкий.
«Если налогоплательщик не уплачивает НДС в силу освобождения, установленного в законе, то зачем ему выставлять счета-фактуры? Этот момент явно не учли в июльском законе. Так что внесенное сейчас изменение однозначно в пользу микробизнеса, которому точно не нужна дополнительная нагрузка», — отмечает руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
Кроме того, теперь поправками закреплена возможность учитывать в расходах по УСН с объектом «доходы минус расходы» сумму уплаченного туристического налога, обращают внимание юристы ASB Consulting Group.
Меняется порядок расчета пеней.
Законопроект меняет на 2025 год и порядок определения суммы пеней за неуплату налогов организациями. С 1 января по 31 декабря 2025 года организациям, просрочившим уплату налога, будут начисляться пени по следующим ставкам:
в течение первых 30 календарных дней — 1/300 ключевой ставки ЦБ;
с 31-го по 90-й день — 1/150 ключевой ставки ЦБ;
начиная с 91-го дня — 1/300 ключевой ставки ЦБ.
Прежде пени начислялись по 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки и далее по 1/150, однако с 9 марта 2022-го до конца 2024 года ставка пени для организаций составляет 1/300 ключевой ставки независимо от количества дней просрочки, напоминает Костецкий. «Таким образом, размер потенциальных пеней в 2025 году увеличится», — констатируют в ASB Consulting Group. Вместе с тем теперь пени не будут начисляться на сумму неуплаченного налога, если на день просрочки есть положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Пени не начислятся в части, не превышающей положительное сальдо.
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., теперь она составляет 21%.
В данной части законодатель «установил некий баланс между стимулированием налогоплательщика погасить недоимку раньше и снижением долговой нагрузки, в случае если налогоплательщик по объективным причинам не может погасить недоимку за три месяца», считает Гусак.
Какие еще новации есть в законопроекте.
В составе этого пакета поправок власти также уточнили порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ): у налогоплательщика появится возможность полноценно амортизировать имущество (включая ускоренную амортизацию, так называемую амортизационную премию), в отношении которого использован вычет. Ранее РБК писал, что правительство пошло бизнесу навстречу в вопросе возможности одновременного получения вычета и экономии от ускоренной амортизации.
Кроме того, с 15 до 20% повышается налог на доходы с облигаций федерального займа и других бондов для российских юридических лиц.
Уточняется также порядок расчета налога на прибыль при доходах от еврооблигаций и при замещении облигаций. Оговаривается, что в случае обмена государственных еврооблигаций Российской Федерации на замещающие налоговая база не определяется, а при реализации последних в качестве расхода, уменьшающего налоговую базу, можно будет признать суммы, затраченные на приобретение первоначальных еврооблигаций РФ.