В Госдуму внесли проект об использовании материнского капитала

Изменение предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
«Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе подчеркивается, что на данный момент право на допмеры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты.
По мнению авторов инициативы, принятие данного законопроекта позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право закрепленные меры господдержки.