Суд продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google

Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля.
Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода.
По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО «Гугл» включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей.
Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Гугла» его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.
Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников «Гугла», в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок «Гугла» в преддверии банкротства.
Суд признал ООО «Гугл» банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в «дочке» Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.