Суд продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google

Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников «Гугла», в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок «Гугла» в преддверии банкротства.