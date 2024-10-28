Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки

Снижение цены было обеспечено заправками «Нефтьмагистрали».
При этом за отчетный период стоимость бензина Аи-92 поднялась в среднем на 6 копеек, до 54,18 рубля за литр, Аи-100 — на 15 копеек, до 82,54 рубля.
Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 11 копеек — до 66,52 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, — «Транс АЗС» и «Нефтьмагистрали».
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных «серых» схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.