Отложите трубку: смартфоны в РФ подорожали почти на 15%

По его мнению, усложнение логистических цепочек для ввоза в РФ смартфонов — тоже миф. Они на 100% и закупались, и закупаются в Китае. Разве что возникшие во второй половине года проблемы с международными платежами из России (даже в юанях) могут быть объективной причиной роста цен, отметил эксперт. Он считает, что 5−7% роста цен можно списать на платежные затруднения, но оставшиеся 7−9% повышения пошли в карман продавцов. Их заявления о желании сгладить рост цен за счет скидок и распродаж — маркетинговая уловка, резюмировал Леонид Коник.