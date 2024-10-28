Отложите трубку: смартфоны в РФ подорожали почти на 15%

Цены на смартфоны в РФ выросли на 12−15% за первые три квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом «Известиям» рассказали импортеры и розничные продавцы электроники. Среди причин они называют рост курса валют к рублю, увеличение ключевой ставки ЦБ и усложнение логистики. При этом не все специалисты считают доводы участников рынка убедительными. За подорожанием стоит не столько рост издержек, сколько желание торговцев электроникой увеличить прибыль, считают они.
На сколько за год подорожали смартфоны в России
За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в РФ подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — средняя цена на новый аппарат выросла с 21,2 до 23,9 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в «Марвел-Дистрибуции». Такую информацию подтвердили в МТС, уточнив, что на это повлияло изменение курса валют, стоимости закупок, логистики. Источник в одном из федеральных ритейлеров рассказал об увеличении стоимости на 14% — средняя цена составила 23,7 тыс. рублей.
— Одна из причин повышения цен — курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров, — уточнили в «Марвел-Дистрибуции».
По расчетам представителей компании, закупленные по новым ценам партии смартфонов придут в Россию в ноябре-декабре. После этого в их стоимость будет заложена и растущая ставка ЦБ, добавили там.
— Если не будет резких изменений рынка или экономической ситуации, то резких скачков цен мы не ожидаем. Тем не менее причин для обратной динамики пока нет, — констатировали в организации. Изменение валютных курсов, рост ключевой ставки и ряд других факторов создают предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, закупаемой для реализации на российском рынке, согласны в «МегаФоне». Стоимость смартфонов из новых партий при закупке действительно увеличилась до 15%, указали в пресс-службе компании.
Аналогичные причины увеличения стоимости смартфонов называют и в Wildberries. При этом рост среднего чека на маркетплейсе связан также и с повышенным интересом к моделям среднего и верхнего ценового диапазона, добавили в компании. В целом же за первые девять месяцев 2024-го продажи этих гаджетов на платформе в деньгах выросли на 31%.
— Мы ожидаем умеренный сезонный рост цен на смартфоны к Новому году. В преддверии праздничного сезона традиционно увеличивается спрос на электронные устройства. Однако после завершения высокого сезона цены стабилизируются. Уже в начале следующего года можно ожидать более спокойную ценовую динамику — спрос возвращается к привычным уровням, а ритейлеры начинают предлагать скидки на прошлогодние модели, — сообщили «Известиям» в «Авито».
«Известия» направили запросы в ФАС и в Минпромторг.
Чем объясняют рост цен продавцы и эксперты
По предварительным данным «М. Видео-Эльдорадо», всего за первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix, следует из материалов объединенного ритейлера.
«Самым продаваемым гаджетом стал Realme Note 50 емкостью 64 Гб; на втором месте — эта же модель, но емкостью 128 Гб; замыкает тройку лидеров Redmi 13C в комплектации с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти», — говорится в документах.
Сейчас люди стремятся покупать более дорогие аппараты, которые прослужат дольше и по функционалу будут актуальны длительное время, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он полагает, что рост стоимости смартфонов продолжится в 2025 году.
— Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 октября 2023 года, составлял 95,9053 рубля, а на 23 октября 2024-го — 96,5918. То есть годовой рост курса — всего лишь 0,7 рубля. С начала 2024 года курс вырос на 9,6%. Так что торговцы смартфонами, как и электроникой в целом, закладывают, скорее, инфляционные ожидания и попросту большую маржу, — считает партнер Comnews Research Леонид Коник.
По его мнению, усложнение логистических цепочек для ввоза в РФ смартфонов — тоже миф. Они на 100% и закупались, и закупаются в Китае. Разве что возникшие во второй половине года проблемы с международными платежами из России (даже в юанях) могут быть объективной причиной роста цен, отметил эксперт. Он считает, что 5−7% роста цен можно списать на платежные затруднения, но оставшиеся 7−9% повышения пошли в карман продавцов. Их заявления о желании сгладить рост цен за счет скидок и распродаж — маркетинговая уловка, резюмировал Леонид Коник.