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Муфтий рассказал о возможном изображении на новой банкноте 1000 рублей

Изображение Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в Татарстане может появиться на обновленных купюрах номиналом 1000 рублей, сообщил РБК глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Источник: Shutterstock

По его словам, на территории заповедника древняя соборная мечеть — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО — соседствует с православным храмом.

«Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношения между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире», — сказал муфтий.

25 октября Банк России сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на обратной стороне.

В 2023 году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен, в банке пообещали доработать дизайн.

Тогда на другой стороне банкноты была изображена построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле. Ее представили без креста, поскольку здание используется как музей. Дизайн вызвал резонанс, в РПЦ призвали осторожнее подходить к выбору изображений на банкнотах.