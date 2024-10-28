Муфтий рассказал о возможном изображении на новой банкноте 1000 рублей

Тогда на другой стороне банкноты была изображена построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле. Ее представили без креста, поскольку здание используется как музей. Дизайн вызвал резонанс, в РПЦ призвали осторожнее подходить к выбору изображений на банкнотах.