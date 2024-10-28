Кредитная пауза: за месяц выдачи потребзаймов просели на четверть

Макропруденциальные лимиты призваны ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой (ПДН) в банковском секторе и МФО и снизить риски для финрынка. Центробанк ввел эти меры в начале 2023 года и меняет их раз в три месяца. На IV квартал этого года установлены более жесткие лимиты. Например, банки смогут выдавать не более 5% необеспеченных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% (то есть которые тратят более 80% доходов на погашение долгов). А также не более 15% таких ссуд клиентам с ПДН от 50 до 80%. Для МФО эти показатели составляют 3% и 15% соответственно.