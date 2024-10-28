Кредитная пауза: за месяц выдачи потребзаймов просели на четверть

Темпы снижения потребительского кредитования ускорились — в сентябре выдачи упали на четверть. Всего за месяц россияне оформили таких ссуд на 408 млрд рублей, рассказали «Известиям» в «Скоринг бюро». Тенденция вызвана ростом ставок на займы и ужесточением Центробанком регуляторных мер. Из-за этого россиянам стали чаще отказывать в выдаче. В первой половине октября финансовые организации одобрили только 27,5% заявок, сообщили в «Сравни». Уже заметен переток клиентов в ломбарды и на рынок нелегального кредитования, предупредили эксперты. Зачем ЦБ охлаждает спрос на кредиты и когда прекратится рост ключевой — в материале «Известий».
Сколько кредитов наличными россияне взяли в начале осени 2024-го
За сентябрь россияне оформили потребительских кредитов на 407,8 млрд рублей — это на 23% меньше, чем в августе, рассказали в БКИ «Скоринг бюро». Там уточнили: выдачи начали снижаться с июня, но в сентябре падение оказалось наиболее ощутимым, оно сопоставимо с январем 2024-го. Результаты августа лишь на 11% отставали от июльских, а объем оформленных потребзаймов в июле был всего на 4% меньше июньских. Пик выдач в 2024-м пришелся на май (640,2 млрд).
Ускорение темпов снижения кредитования наличными подтвердили в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). За сентябрь банки выдали россиянам таких займов на 396,5 млрд рублей (сведения разных игроков рынка отличаются, поскольку в них хранится информация от разных банков). Это на 24% меньше, чем в августе, сообщили там.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сказали, что выдачи потребительских кредитов в сентябре 2024-го стали самыми низкими за год. Общий объем оформленных займов за этот месяц составил 394,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим на 27,2%.
По данным опрошенных бюро, средняя сумма потребкредита упала до 158−160 тыс. рублей с пиковых уровней в середине лета 178−185 тыс.
В ВТБ подтвердили тенденцию. Объем выданных ссуд в сентябре снизился на 10% по сравнению с августом, поделились в банке. Там добавили, что сокращается и число заявок. В октябре тенденция сохраняется.
В банках «Зенит», «Дом.РФ» и Почта Банке сообщили, что по-прежнему видят некоторый рост кредитования в сентябре. Однако в Совкомбанке подчеркнули, что темпы роста замедлились почти в два раза.
Средняя стоимость необеспеченных кредитов достигла 31,7% годовых у топ-20 банков, писали ранее «Известия». За полтора месяца показатель вырос на 2,2 п.п.
Почему банки стали чаще отказывать в выдаче потребкредита
К снижению выдач в сегменте потребзаймов приводят два фактора, подчеркнул гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. Первый — высокие проценты, растущие из-за ужесточения денежно-кредитной политики регулятором. Они сдерживают спрос на займы у платежеспособного населения. Второй фактор — макропруденциальное регулирование: с III квартала 2024-го ЦБ вновь ужесточил требования к лимитам кредитования, пояснил эксперт.
Справка «Известий»
Макропруденциальные лимиты призваны ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой (ПДН) в банковском секторе и МФО и снизить риски для финрынка. Центробанк ввел эти меры в начале 2023 года и меняет их раз в три месяца. На IV квартал этого года установлены более жесткие лимиты. Например, банки смогут выдавать не более 5% необеспеченных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% (то есть которые тратят более 80% доходов на погашение долгов). А также не более 15% таких ссуд клиентам с ПДН от 50 до 80%. Для МФО эти показатели составляют 3% и 15% соответственно.
После относительно высоких значений в начале года доля одобренных заявок в необеспеченном кредитовании (потребзаймы и кредитки) снизилась и стабилизировалась на уровне 34−35% в сентябре, указал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, прежде всего это связано с ужесточением денежно-кредитной политики и введением количественных ограничений по выдаче ссуд.
— Поэтому банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается, — отметил он.
Банки в условиях неопределенности становятся более осторожными в предоставлении кредитов, согласился директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев. По его словам, в октябре тренд продолжился — уровень одобрения кредитов в первой половине месяца составил 27,5% против 29,8% за такой же период сентября.
К чему может привести рост ставок и отказов в кредитовании
Обратная сторона ужесточения на рынке потребкредитования — отсутствие возможности получения заемных средств для тех людей, которые в них нуждаются, уверен Магомед Гамзаев. В целом такая ситуация может негативно сказаться на расходах населения и, как следствие, на росте экономики, подчеркнул он.
Уравнивание макропруденциальных лимитов для МФО и банков фактически закрыло возможность перетока клиентов в микрокредитные организации, если речь идет про отказы из-за долговой нагрузки заемщика, отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Но, по его словам, уже можно видеть рост числа клиентов в кредитных кооперативах, ломбардах и на рынке нелегального кредитования. При этом ставки у последних могут быть даже ниже, чем у МФО. Однако это с лихвой покрывается штрафами, комиссиями и прочими нерегулируемыми доходами, добавил он.
«Известия» спросили Центробанк об обратном эффекте регуляторных мер, а также о рисках для граждан, оказавшихся «за бортом» легального рынка кредитования.
Ужесточение макропруденциального регулирования и высокие ставки в экономике способствуют постепенному охлаждению спроса на рынке потребссуд, отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее оценкам, темпы роста необеспеченного кредитования продолжат замедляться, так как ЦБ до конца года может поднять ключевую ставку до 22%. На заседании 25 октября регулятор повысил ее с 19 до 21%.
Также с 1 ноября ЦБ увеличил макронадбавки по кредитам под залог транспортных средств, заключила она.
Банки в IV квартале выдадут 1 трлн рублей потребкредитов — это на треть меньше, чем год назад, оценил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Константин Снегирев.
Тем не менее высокая ключевая ставка призвана толкать вверх не только стоимость ссуд, но и ставки по депозитам, мотивируя граждан переходить от трат к накоплениям, напомнил Эльман Мехтиев. Последнее поможет сдерживать инфляцию и в случае разворота ее тренда приведет к снижению ставок.