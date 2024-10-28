Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с середины сентября

В «Велес Капитале» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки в целом негативен для акций и предупреждают о сохранении рисков дальнейшего снижения в ближайшие месяцы. Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова не исключает, что индекс Мосбиржи может вернуться к минимуму текущего года на уровне 2512 пунктов.