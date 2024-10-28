Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с середины сентября

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 2,29% и опустился до уровня 2599,53 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 16:24 мск. Ниже отметки 2600 пунктов в предыдущий раз индекс Мосбиржи торговался 13 сентября.
Индекс РТС упал на 2,27%, до 847,33 пункта.
Рынок акций продолжил отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики и обвалил нефти. В конце прошлой недели российский рынок акций отреагировал снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. Совет директоров Банка России на очередном заседании повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
ЦБ поднял ставку выше кризисного уровня 2022 года.
В «Велес Капитале» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки в целом негативен для акций и предупреждают о сохранении рисков дальнейшего снижения в ближайшие месяцы. Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова не исключает, что индекс Мосбиржи может вернуться к минимуму текущего года на уровне 2512 пунктов.
В текущей ситуации в «Алор Брокере» не видят поводов для покупок даже перспективных бумаг. Торговать вновь лучше от шорта, продавая нефтяников или фьючерс на индекс Мосбиржи, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он также не исключает скорый уход индекса Мосбиржи в район 2400−2500 пунктов.
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