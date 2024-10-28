FT рассказала о влиянии «эффекта Трампа» на экономику Европы

Обещание экс-президента США Дональда Трампа резко повысить импортные пошлины в случае его победы на выборах и возвращения в Белый дом негативно сказалось на акциях ряда европейских компаний, среди которых есть производители автомобилей и предметов роскоши, сообщает Financial Times.
Аналитики британского банка Barclays составили «корзину акций» 28 европейских компаний, в том числе LVMH и Volkswagen, чья продукция облагается пошлинами при ввозе в США. С конца сентября оценка ее стоимости упала на 7%, пишет FT. Несколько компаний из этой «корзины» получают более 30% доходов в Соединенных Штатах, включая производителя грузовых автомобилей Daimler Truck, химическую компанию Arkema и производителя алкогольных напитков Diageo.
Снижение оценки показывает, что обещание Трампа начать торговую войну усиливает давление на отрасли, которые и без того страдают от «вялого» роста экономики в странах Европы и падения спроса на европейские товары в Китае, отмечает газета. «Эти секторы сталкиваются с тройным ударом: эффект Трампа, стагнация роста ЕС и замедление [спроса в] Китае», — заявил Лука Паолини, главный стратег по рынку в Pictet Asset Management.
Трамп заявлял, что в случае победы введет пошлины в размере 20% для Европы и 60% для Китая. Международный валютный фонд предупредил, что такая политика может нанести ущерб мировому экономическому росту. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что резкое повышение пошлин является «ошибочным подходом» и окажет негативное влияние на потребителей и экспорт.
«Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в $312 млрд с ЕС. Знаете, ЕС — это мини-Китай, даже не такой уж мини», — сказал он 24 октября.
В 2018 году, в свой первый срок на посту президента, Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран на сумму €6,4 млрд из соображений национальной безопасности. Евросоюз в ответ принял импортные пошлины на ряд товаров из США на €2,8 млрд в год. Вскоре после того как президентом стал Джо Байден, эти таможенные тарифы были частично отменены. По данным Politico, в ЕС готовятся к более масштабной торговой войне с США в случае победы Трампа и к «быстрому и жесткому ответному удару».