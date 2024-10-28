FT рассказала о влиянии «эффекта Трампа» на экономику Европы

В 2018 году, в свой первый срок на посту президента, Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран на сумму €6,4 млрд из соображений национальной безопасности. Евросоюз в ответ принял импортные пошлины на ряд товаров из США на €2,8 млрд в год. Вскоре после того как президентом стал Джо Байден, эти таможенные тарифы были частично отменены. По данным Politico, в ЕС готовятся к более масштабной торговой войне с США в случае победы Трампа и к «быстрому и жесткому ответному удару».