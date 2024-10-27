Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике

В ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на государства G7. Лидерами роста по паритету покупательной способности (ППС) станут Китай и Индия, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). При этом США, Германия и Япония стремительно теряют позиции. В будущем G7 может лишиться статуса организации, решающей ключевые вопросы развития мировой торговли, валютно-финансовых отношений и международного экономического сотрудничества, полагают эксперты. «Известия» узнали, как БРИКС приобретает всё больший вес на мировой арене.