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Силуанов назвал жизненной необходимостью платежную систему БРИКС

По словам Силуанова, если привычная всем система «сбоит» и не работает, ей нужно создать альтернативу. Путин говорил, что в БРИКС пока не создают «альтернативы SWIFT», поскольку имеющихся инструментов достаточно.

Источник: РИА "Новости"

В создании платежной системы БРИКС существует «необходимость жизненная», заявил министр финансов Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — сказал он.

В июне замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных транзакций. ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ним не относятся.

По данным Financial Times (FT), BRICS Bridge была одним из главных пунктов повестки саммита объединения в Казани, который проходил 22—24 октября. Эта система позиционируется как альтернатива SWIFT, независимая от «долларовой системы», писало издание.

Путин не раз говорил, что Запад использует доллар в качестве оружия. Однако он опроверг данные FT, отметив, что страны объединения пока не создают «альтернативы SWIFT». По словам Путина, инструментов, имеющихся в рамках организации, на данный момент достаточно.

Вместе с тем президент назвал этот вопрос «очень важным на сегодняшний день». По словам Путина, одной из проблем являются расчеты, поэтому государства БРИКС идут по пути нацвалют.

«Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем, того, что есть, в принципе достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать решения на административном уровне», — говорил президент России.

Помимо России, по данным FT, за создание альтернативных платежных платформ выступили Китай и Иран. Другие члены БРИКС, такие как Индия и Саудовская Аравия, начали опасаться, что однажды их также могут отключить от SWIFT, писало издание.

Российские банки начали последовательно отключать от SWIFT в рамках санкций после начала военной операции на Украине. Переводы внутри страны обслуживает российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.