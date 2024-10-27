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Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.

Источник: AP 2024

Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года — почти на пятую часть.

Из ракообразных Москва покупала у Нью-Дели в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих — на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных — на 130 тысяч долларов.

По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США (180 миллионов долларов), Китай (49 миллионов), Япония (36 миллионов), Бельгия (16 миллионов) и Канада (14 миллионов).

Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок — на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.