Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии

Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок — на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.