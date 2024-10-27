Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии

Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года — почти на пятую часть.
Из ракообразных Москва покупала у Нью-Дели в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих — на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных — на 130 тысяч долларов.
По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США (180 миллионов долларов), Китай (49 миллионов), Япония (36 миллионов), Бельгия (16 миллионов) и Канада (14 миллионов).
Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок — на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.