Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2

«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания “Авиахим Югтост 26”: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет.