Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания «Авиахим Югтост 26», сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания “Авиахим Югтост 26”: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет.