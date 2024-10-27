На новогодние корпоративы стали чаще заказывать российское игристое

Корпоративные клиенты стали чаще заказывать российское игристое вино вместо подорожавшего импортного шампанского. Об этом рассказали опрошенные РБК поставщики алкоголя, а также подтвердили российские производители вина.
Спрос на российские игристые вина в этом году вырос в натуральном выражении примерно на 15%, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. При этом, по его словам, ожидается еще больший рост, так как пик закупок традиционно приходится на период до и после Нового года.
Группа Ladoga, которая занимается производством собственного алкоголя, а также дистрибуцией импортного и российского спиртного, фиксирует еще больший рост спроса на игристое от местных производителей в рамках новогодних корпоративных закупок. По сравнению с прошлым годом он составляет 80−100%, говорит президент компании Вениамин Грабар.
Рост интереса клиентов, в том числе корпоративных, к премиальным тихим и игристым винам российского производства фиксирует и директор по стратегическому развитию направления b2c Simple Group Елена Царева. По ее словам, это связано с улучшением качества и успешным конкурированием отечественных вин с зарубежными аналогами.
Интерес к российским винам растет на протяжении последних лет, говорит Липилин. Причем если раньше это касалось в основном государственных заказчиков, которые поддерживали отечественных производителей, то теперь локальная продукция все больше интересуют и частные компании, отмечает эксперт. Это связано как с ценовой доступностью, так и с растущей популярностью этих вин, поясняет он.
Как изменились цены на алкоголь
Изменения в регулировании алкогольной отрасли в 2024 году привели к пересмотру цен поставщиками, указывает исполнительный директор Fort. Так, с мая этого года втрое выросли акцизы на вино. Ставка налога на тихие вина увеличилась с 34 до 108 ₽ за 1 л, на игристые — с 45 до 141 ₽ А в августе выросли пошлины на алкоголь из недружественных стран. Например, ставка на крепкие напитки увеличилась до 20% от таможенной стоимости (должна быть не менее €3 за 1 л спирта). Ранее она составляла €1,4−1,5 за 1 л спирта. Ставка пошлины на вино из недружественных стран выросла до 25% от таможенной стоимости, но не менее $2 за 1 л продукции. До повышения она составляла 20%.
В результате, по словам Липилина, в среднем стоимость всего алкоголя из недружественных стран выросла примерно в два раза. При этом цены конкретно на шампанское увеличились не так кардинально — в среднем на 40%, отмечает он.
Цены на продукцию из дружественных стран также выросли — примерно на 20−25%, продолжает Липилин. Это связано с ростом курса и трудностями с оплатой, которые увеличивают затраты и приводят к изменению цен, поясняет он. Российская продукция тоже подорожала вслед за импортом, но остается доступнее по сравнению с зарубежной, резюмирует исполнительный директор Fort. Рост цен на 10−30% в зависимости от страны происхождения и типа продукции подтверждает и Грабар.
Какой алкоголь заказывают на новогодние корпоративы
Корпоративные заказы на Новый год начинаются еще летом, основная часть формируется в октябре, а пик спроса приходится на ноябрь, говорит Липилин. Перечень закупаемой продукции при этом всегда консервативен: игристые вина, виски, коньяк, тихие вина, водка — в порядке убывания, говорит Грабар. Меняются только ценовая политика и география стран-поставщиков.
В этом году корпоративный покупатель остался в тех же бюджетах, что и в предыдущие: соответственно, преимущество отдается более экономичным позициям, позволяющим сохранить прежние ценовые рамки в условиях растущих цен, продолжает президент Ladoga. Из-за санкций наблюдается «незначительный дефицит» некоторых люксовых позиций — первых Гран Крю Бордо (коммерческая категория вин наивысшего качества и спроса, в нее входит продукция шато Лафит, Марго, Латур и О’Брион), топовых вин Бургундии, а также элитного виски старше 30 лет.
Хватит ли российского игристого
Гендиректор торгового дома «Абрау» (входит в ГК «Абрау-Дюрсо») Николай Королев подтверждает высокий рост спроса на продукцию компании в рамках новогодних корпоративных заказов в этом году. Речь, по его словам, в первую очередь о суперпремиальных позициях, таких как авторское игристое вино Cuvee Alexander II. Корпоративных клиентов, которые делали заказы ранее и вернулись, становится больше, в этом году они делают уже более объемные заказы, уточняет топ-менеджер.
Продукции во всех категориях, несмотря на высокий спрос, достаточно, заверяет гендиректор торгового дома «Абрау». В компании проанализировали итоги прошлого года и заблаговременно сделали запас к высокому сезону ограниченных по производственным тиражам премиальных классических игристых вин — линейки Brut d"Or и «Империал».
В целом тенденцию к росту спроса на свою продукцию в «Абрау-Дюрсо» заметили около восьми лет назад, продолжает Королев. Этот тренд закономерно нарастает в последние годы, резюмирует он.
«Значительный рост» спроса на российские вина среди корпоративных клиентов в нынешнем предновогоднем сезоне подтверждает и гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. За сентябрь и октябрь 2024-го продажи всех продуктов компании корпоративным клиентам уже выросли практически в два раза по сравнению с сентябрем—ноябрем прошлого года.
Основной рост произошел в категории игристых вин, которые заняли около 90% в корпоративных предновогодних продажах, говорит Романишин. При этом он отмечает, что в текущем году акцент сместился на игристые вина, выдержанные классическим методом, то есть на более дорогой сегмент. Так, активно покупают премиальную коллекцию игристых «Фанагории» Primum Alveus. По всей видимости, после ухода с рынка части импортных вин корпоративные клиенты переключились на премиальные классические российские игристые, заключает собеседник РБК.
Как в России растет производство игристого
Производство игристых вин в России летом 2024 года оказалось максимальным за восемь лет. Так, по данным Росалкогольтабакконтроля, за июнь—август местные производители выпустили 4,1 млн дал этой продукции. Летом 2017 года этот показатель был почти в два раза меньше, 2,4 млн дал. Рекордными оказались и продажи игристых вин в стране. За прошедшее лето в сетях было продано 5,2 млн дал этой продукции (и импортной, и российской). По сравнению с аналогичным периодом 2023-го показатель увеличился на 10,6%. За июнь—август 2017 года россияне приобрели чуть более 3 млн дал игристого.