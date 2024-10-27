На новогодние корпоративы стали чаще заказывать российское игристое

Изменения в регулировании алкогольной отрасли в 2024 году привели к пересмотру цен поставщиками, указывает исполнительный директор Fort. Так, с мая этого года втрое выросли акцизы на вино. Ставка налога на тихие вина увеличилась с 34 до 108 ₽ за 1 л, на игристые — с 45 до 141 ₽ А в августе выросли пошлины на алкоголь из недружественных стран. Например, ставка на крепкие напитки увеличилась до 20% от таможенной стоимости (должна быть не менее €3 за 1 л спирта). Ранее она составляла €1,4−1,5 за 1 л спирта. Ставка пошлины на вино из недружественных стран выросла до 25% от таможенной стоимости, но не менее $2 за 1 л продукции. До повышения она составляла 20%.