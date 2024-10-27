Ключевые заявки: новостройки бизнес-класса подорожали в среднем на четверть

Стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса в России за год выросла в среднем на четверть, сообщили «Известиям» участники рынка. Сильнее всего подорожала элитная недвижимость в Перми, Челябинске и Омске. В Москве это показатель составил 10−27% в зависимости от жилого комплекса. Эксперты полагают, что рост продолжится, поскольку значительно выросла стоимость стройматериалов.
Как выросли цены по России
Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости бизнес-класса на первичном рынке в России за год выросла на 24%, сообщили «Известиям» в «Циан. Аналитике».
— Ситуация от города к городу заметно различается: от стагнации цен в Волгограде до 57-процентного роста в Перми, — отметил руководитель аналитического центра Алексей Попов.
По данным руководителя центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирины Пашковской, средние цены на бизнес-сегмент за год выросли на 17,3%. Более всего увеличение стоимости в городах-миллионниках заметно в Уфе (на 27,4%), Челябинске (27,2%), Ростове-на-Дону (26,8%).
— Также в пятерке лидеров Нижний Новгород с подорожанием на 16,7% и Новосибирск с ростом стоимости на 14,8%, — добавила она.
В «Циан. Аналитике» рост стоимости квадратного метра в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге оценили в 31%, в Челябинске и Омске — в 41−42%. На 16−27% подорожали новостройки бизнес-класса в Воронеже, Красноярске, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге. В Волгограде, Краснодаре, Новосибирске и Уфе за год цены выросли на 3−8%.
Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал «Известиям», что по итогам третьего квартала этого года средняя стоимость квадратного метра в Казани выросла по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 12,5%, а по сравнению со вторым кварталом 2024 года — на 2%. В Уфе подорожание за год составило 9%.
По данным департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», средняя стоимость одного квадратного метра в Краснодарском крае в сентябре 2024-го составила более 174,2 тысячи рублей, что на 23% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
— Самый высокий прирост наблюдается в Сочи — 25%, — рассказала директор департамента аналитики этой компании Ксения Рысенко. — В Новороссийске за год цены выросли на 10%. Годовой прирост в Краснодаре фиксируется на уровне 7%.
Ждать массовой корректировки цен на рынке не стоит, полагает она.
— Застройщики будут вынуждены и дальше повышать цены, что в первую очередь связано с ростом себестоимости строительства, инфляцией и многими другими экономическими факторами, — сказала эксперт.
По ее словам, если колебания все же будут, то вряд ли это будет системной историей — возможны лишь решения отдельных застройщиков.
Какое подорожание в Москве
В Москве средняя стоимость квадратного метра в бизнес-классе растет стабильно на 1−1,5% в месяц, отметили в «Этажах». По данным VSN Group, средневзвешенная цена в столичном бизнес-классе составляет 504,8 тыс. рублей за квадрат. В октябре прошлого года показатель находился на уровне 446 тысяч за квадрат.
Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина отметила, что спрос на новостройки бизнес-класса в этом году вырос на 14% в сравнении с 2023-м: всего число сделок в сегменте по итогам трех кварталов достигло почти 19,2 тысячи.
— Мы видим большую конкуренцию между застройщиками в сегменте бизнес-класса. Сейчас отмечаем активный спрос на те проекты, где предусмотрены привлекательные схемы оплаты, такие как рассрочка и траншевая ипотека, — сказала она.
Рост цены в сравнении с октябрем прошлого года составил 14,5%, сообщили «Известиям» в Tekta Group.
— Залогом высокой заинтересованности клиентов в жилье бизнес-класса является его расположение в развитых районах с насыщенной инфраструктурой и высокой транспортной доступностью, — подчеркнули там. — В частности, существенно расширило географию бизнес-сегмента открытие станций Большой кольцевой линии метро.
В «Циан. Аналитике» среднюю стоимость квадрата в ЖК бизнес-класса в Москве оценили в 532 тыс. рублей — это на 27% больше, чем в прошлом году.
— Жилье в этом сегменте дорожает быстрее, чем по рынку в целом, — подчеркнул Алексей Попов. — Крупные компании, имеющие разнообразный портфель проектов, рассматривают ЖК бизнес-класса как наиболее маржинальные активы. Там индексация цен меньше повлияет на объемы продаж, в отличие от комфорт-класса.
Рост цены квадратного метра на квартиры бизнес-класса в границах старой Москвы в 2024 году, по данным руководителя управления аналитики и ценообразования компании «Мангазея» Анны Раковой, составил 11%.
За первые девять месяцев 2024 года цена квадратного метра на новостройки бизнес-класса выросла в среднем на 7,1%, следует из данных ГК «Кортрос». Самые заметные изменения произошли в ЮАО (+12,5%) и ЮВАО (+11,7%). Третье место занял ЦАО — тут новостройки подорожали в среднем на 8,9%. А в ЮЗАО стоимость выросла на 0,6%.
Почему растет стоимость
Сейчас основные покупки концентрируются либо в очень дорогом сегменте, либо в совсем дешевом, отметила Ирина Пашковская.
— В первом случае с помощью недвижимости инвестируют денежные средства на долгий срок в дорогую недвижимость, во втором — отказываются от более комфортного жилья в пользу доступного, — сказала она. — Поэтому сейчас в тренде либо очень дешевая, либо элитная недвижимость, а у недвижимости среднего класса тяжелые времена, здесь спрос снижается ощутимее других сегментов.
Вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что цены, скорее всего, продолжат расти.
— Но тут важно помнить, что недвижимость традиционно в нашей стране остается одним из самых безопасных способов сохранения своего капитала, — пояснил эксперт. — По опыту прошлых турбулентных периодов, даже последних лет, мы видим, что покупатели, которые вкладывались в недвижимость даже для инвестиций, чувствовали себя очень комфортно.
Рост цен, отметил Илья Колунов, сейчас связан с увеличением доли рассрочек и траншевых ипотек у девелоперов. Такие виды оплат предусматривают более низкий темп поступления денег на эскроу-счета, что ухудшает финансовые показатели проекта.
— Резких изменений в ценовой политике девелоперов пока не предвидится — влияние продолжат оказывать инфляция, этап строительства проекта, себестоимость, а также другие факторы, — полагает гендиректор VSN Group Яна Глазунова. — С точки зрения покупательской активности наиболее интересным станет IV квартал. Этот период традиционно характеризуется активными продажами. Однако в этом году вряд ли удастся превысить прошлогодние показатели — в силу высокой ключевой ставки.
Рост цены связан с подорожанием себестоимости строительства, отметила Екатерина Левина.
— В частности, удорожание проектного финансирования, строительных материалов, поэтому причин для снижения рыночной стоимости кв. м в настоящее время не наблюдается, — сказала она.
В перспективе в границах старой Москвы структура нового предложения продолжит перераспределяться в сторону высокобюджетных проектов, сообщила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.