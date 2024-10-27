Ключевые заявки: новостройки бизнес-класса подорожали в среднем на четверть

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал «Известиям», что по итогам третьего квартала этого года средняя стоимость квадратного метра в Казани выросла по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 12,5%, а по сравнению со вторым кварталом 2024 года — на 2%. В Уфе подорожание за год составило 9%.