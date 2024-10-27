Илон Маск прокомментировал слова Байдена о незаконном бизнесе

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что родившийся в ЮАР Маск приехал в Калифорнию в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил в него, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что Маск не начал учиться, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».