Илон Маск прокомментировал слова Байдена о незаконном бизнесе

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что родившийся в ЮАР Маск приехал в Калифорнию в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил в него, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что Маск не начал учиться, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».
«Вот теперь его заботят мигранты», — написал Маск, комментируя слова Байдена о своей нелегальной работе.
Позднее предприниматель опубликовал другой пост, добавив, что у него было разрешение вести деятельность в Штатах.
«Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет», — написал Маск.
СМИ, в особенности поддерживающие демократов, часто критикуют миллиардера. Недавно телеканал CNN заявил, что он может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу по выплате миллиона долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию, могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.
Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за «активное содействие нелегальной миграции». По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ «расстилает красную дорожку». При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а «против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку».