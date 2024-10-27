«Бизнес найдет решение». Эксперт рассказал о расчетах между Россией и КНР

Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий — всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг — всего более 2 тысяч человек.